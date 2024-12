Bei einer Gala in New York Scarlett Johansson mit Ehemann Colin Jost: Schick in Schwarz

Scarlett Johansson und ihr Ehemann Colin Jost bei der Museum Gala in New York. (the/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 12:19 Uhr

Scarlett Johansson hat mit ihrem klassisch-femininen Look bei der jährlichen Gala im American Natural History Museum in New York alle Blicke auf sich gezogen. An ihrer Seite strahlte Ehemann Colin Jost im Smoking.

Scarlett Johansson (40) begeistert bei der jährlichen Gala-Veranstaltung im American Natural History Museum in New York mit einem klassischen Look in einem femininen schwarzen Abendkleid auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin besuchte das glamouröse Event in Begleitung ihres Ehemanns Colin Jost (42), der sich dafür mit einem Smoking in Schale geworfen hatte.

Scarlett Johansson setzt auf klassische Red-Carpet-Looks

An seiner Seite strahlte Johansson in dem knöchellangen, fließenden Kleid mit einem zurückhaltenden Dekolleté. Besonders feminin wirkte ihr Look durch den Schnitt, der die Taille betonte und von dort aus in einen weit ausgestellten Rock überging. Eine zweireihige Perlenhalskette sowie hängende Ohrringe und klassische schwarze Pumps machten den Look perfekt. Ihre Haare hatte die Schauspielerin streng nach hinten zu einem schlichten Dutt frisiert, während ihre Gesichtszüge durch schlichtes Make-up in zarten Apricot-Tönen betont wurden.

Die Gala im Amercian Natural History Museum findet jährlich im Dezember statt. Dieses Jahr waren unter anderem auch Alec Baldwin (66) zusammen mit Hilaria Baldwin (40) sowie "Gladiator"-Star Paul Mescal (28) zu Gast.