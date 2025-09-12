Stars ‚Schäme mich‘: Sara Kulka ist auf einen Liebesschwindler hereingefallen

12.09.2025

Die 'Villa der Versuchung'-Kandidatin wurde ein Jahr lang fies belogen und getäuscht.

Sara Kulka enthüllt, dass sie zum Opfer von Lovebombing geworden ist.

Die Reality-TV-Darstellerin schockt ihre Instagram-Follower mit einem traurigen Geständnis: Sie wurde von einem Liebesbetrüger fies getäuscht. „Ich habe immer geglaubt, mir könnte so etwas nicht passieren. Ich war überzeugt, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich dachte, ich sei stark. Doch dann habe ich Lovebombing am eigenen Leib erfahren“, schrieb die 35-Jährige. „Und es hat sich so gut angefühlt.“

Die Erfahrung beschreibt sie rückblickend als „schön, berauschend, überwältigend“. Aufgrund ihrer schweren Kindheit, „in der oft Liebe fehlte“, habe sie die tiefen Gefühle umso mehr genossen. „Fast ein Jahr lang habe ich geglaubt, endlich gefunden zu haben, wonach ich mich so lange gesehnt habe“, schilderte Sara. Doch am Ende habe sie erfahren: „Alles war eine Lüge. Jede einzelne Sache.“ Die bittere Erkenntnis riss der ‚Villa der Versuchung‘-Kandidatin den Boden unter den Füßen weg: „Der Mann, der in mein Leben trat, hatte nichts – keine Wohnung, keine Wahrheit.“

Sogar bei der Anzahl seiner Kinder habe ihr Ex gelogen. „Ich wurde von vorne bis hinten benutzt“, klagte die Ex-Dschungelcamperin. Sara kann es immer noch nicht fassen, dass sie sich derart täuschen ließ: „Ich schäme mich, dass ich so naiv war, dass ich mich so tief täuschen ließ. Aber noch viel schlimmer ist, dass mein Vertrauen in Menschen – das schon vorher brüchig war – jetzt fast zerbrochen ist.“ Die zweifache Mutter bezweifelt, ob sie nach dieser schlimmen Erfahrung „überhaupt fähig“ ist, jemals wieder zu vertrauen und eine Beziehung zu führen.