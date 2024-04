Serien-Crew trauert „Schatten der Leidenschaft“-Star Marla Adams ist gestorben

Marla Adams verkörperte in "Schatten der Leidenschaft" die Rolle der Dina Abbott Mergeron. (ae/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 09:40 Uhr

2020 starb sie bei "Schatten der Leidenschaft" den Serientod. Nun müssen die Fans auch im wahren Leben Abschied von Marla Adams nehmen. Die Schauspielerin ist am 25. April im Alter von 85 Jahren gestorben.

Schauspielerin Marla Adams (1938-2024) ist tot. Sie war vor allem für ihre Rolle der intriganten Diana Abbott Mergeron in der US-Seifenoper "Schatten der Leidenschaft" bekannt. Die Schauspielerin wurde 85 Jahre alt.

Ensemble würdigt sie als "unvergesslich"

Wie "The Hollywood Reporter" berichtete, gab Serien-Talentdirektor Matt Kane bekannt, dass Adams am 25. April in Los Angeles gestorben ist. Eine Todesursache wurde nicht veröffentlicht. Auf der Instagramseite der Serie heißt es in einem Nachruf: "Im Namen des gesamten Ensembles sprechen wir Marlas Familie unser tiefstes Mitgefühl aus. Wir sind so dankbar und voller Ehrfurcht vor Marlas unglaublicher Leistung." Sie habe "The Young and the Restless", wie die Serie im Original heißt, "unvergesslich geprägt".

Von der Schönheits-Miss zur Schauspielerin

Marla Adams wurde am 28. August 1938 in Ocean City, New Jersey, geboren und nahm vor ihrer Schauspielkarriere an etlichen Schönheitswettbewerben teil. Sie erlangte viele Titel, darunter Miss Ocean City und Miss Cape May. Als Studentin an der American Academy of Dramatic Arts begann sie schließlich, sich der Schauspielerei zuzuwenden. Zu ihren frühen Rollen gehörten der Auftritt am Broadway in der Produktion "Der Besuch der alten Dame" (1958) und die Hauptrolle der June im Spielfilm "Fieber im Blut" (1961). Von 1968 bis 1974 spielte sie die Hauptrolle der Belle Clemens in der Serie "The Secret Storm" und trat im Laufe ihrer Karriere in mehr als 40 Fernseh- und Filmproduktionen auf, darunter auch "Golden Girls".

2021 bekam Marla Adams den Daytime Emmy

1982 kam sie zu "Schatten der Leidenschaft" – zunächst für drei Jahre. Doch sie kehrte 1991, 1996 und 2008 für kurze Auftritte zurück. 2017 bat Chefautorin und Produzentin Sally Sussman sie dann, wieder eine größere Rolle zu übernehmen. Bis 2020 verkörperte Marla Adams noch einmal Matriarchin Dina Mergeron, die an Alzheimer erkrankt war. In einer im Oktober 2020 ausgestrahlten Episode starb sie schließlich den Serientod. Acht Monate später erhielt Adams den einzigen Daytime Emmy ihrer langen Karriere. 2018 war sie für die Auszeichnung schon einmal nominiert. "Von allen Charakteren, die ich gespielt habe, von 'The Secret Storm' bis zum Broadway, war dies die erstaunlichste und erstaunlichste Rolle, die ich spielen durfte", sagte sie in einem Interview.

Adams hinterlässt eine Tochter, einen Sohn, zwei Enkelkinder sowie einen Urenkel.