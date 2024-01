Besonderer Neujahrsgruß Schauspiel-Ikonen unter sich: Shirley MacLaine trifft Juliette Binoche

Shirley MacLaine (l.) und Juliette Binoche verbindet ihr Erfolg - und eine ganz besondere Rolle.

SpotOn News | 07.01.2024, 15:43 Uhr

Diese beiden Frauen haben sich sicher viel zu erzählen: Die Schauspielerinnen Shirley MacLaine und Juliette Binoche eint nicht nur eine erfolgreiche Filmkarriere, sondern auch eine gemeinsame Rolle. Beide spielten Coco Chanel. Ob das bei ihrem Treffen im Restaurant Gesprächsthema war?

Einen besonderen Gruß zum Jahresstart hat Schauspielerin Juliette Binoche (59) auf Instagram gepostet. Sie veröffentlichte am 6. Januar zwei Bilder, die sie zusammen mit ihrer amerikanischen Kollegin Shirley MacLaine (89) zeigen.

Fröhliche Schnappschüsse

Die zwei Film-Ikonen trafen sich offenbar zu einem freundschaftlichen Gespräch. Die Bilder zeigen die beiden Frauen nebeneinander sitzend und lachend. "Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2024 mit Shirley MacLaine", schrieb Juliette Binoche zu den fröhlichen Schnappschüssen.

Kein Wunder, dass sich die Stars viel zu erzählen haben: Sie blicken beide auf viele erfolgreiche Karriere im Filmbusiness zurück und sind beide Oscarpreisträgerinnen. Binoche gewann den begehrten Preis als beste Nebendarstellerin für "Der englische Patient" (1996), während MacLaine als beste Hauptdarstellerin in "Zeit der Zärtlichkeit" (1983) ausgezeichnet wurde.

Beide spielten Coco Chanel

Und sie haben eine echte Figur gemeinsam: Denn beide verkörperten die französische Designerin Coco Chanel (1983-1971). MacLaine spielte die Mode-Legende im Biopic "Coco Chanel" aus dem Jahr 2008, Binoches Darstellung in der Apple TV+-Serie "The New Look" ist ab 14. Februar zu sehen. Im vergangenen Jahr sagte die 59-Jährige dazu im Interview mit "Variety": "Es gab zehn großartige Drehbücher, weil es zehn Episoden sind, und es wird so sein, als würde man verschiedene Rollen spielen, weil wir sie in verschiedenen Phasen ihres Lebens zeigen werden."