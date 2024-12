Kohlenmonoxidvergiftung Schauspielerin Dayle Haddon mit 76 Jahren gestorben

Dayle Haddon ist tot. (mia/spot)

SpotOn News | 28.12.2024, 12:17 Uhr

Schauspielerin und Model Dayle Haddon ist tot. Den Angaben zufolge starb sie im Alter von 76 Jahren, offenbar an den Folgen eines Kohlenmonoxidlecks.

Dayle Haddon ist tot. Die Schauspielerin, die besonders in den 80er und 90ern aktiv war, ist am Freitag im Alter von 76 Jahren in Pennsylvania gestorben. Offenbar hat es ein Kohlenmonoxidleck gegeben, wie die Behörden gegenüber CBS News mitteilten.

Video News

Demnach war die Polizei wegen eines Mannes gerufen worden, der ohnmächtig im ersten Stock eines Büros lag. Der 76-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Behörden fanden dann eine 76-jährige Frau, die später als Haddon identifiziert wurde, tot in einem Schlafzimmer im zweiten Stockwerk.

Leck an einer Heizungseinheit

Bei der Untersuchung des Tatorts stellte die Feuerwehr eine hohe Kohlenmonoxidkonzentration in der Wohnung fest. Auch zwei Sanitäter und ein Polizist mussten behandelt werden, weil sie dem Kohlenmonoxid ausgesetzt waren. Laut vorläufigen Untersuchungen soll es eine Fehlfunktion in einer Heizungseinheit gegeben haben.

Die 1948 in Toronto, Kanada, geborene Haddon startete ihre Karriere als Balletttänzerin, wurde als Supermodel berühmt und anschließend Schauspielerin in Hollywood. Sie war unter anderem zu sehen in "Bullets over Broadway" von Woody Allen (89) oder dem Endzeit-Actionfilm "Cyborg".