Bei den Discobolo Awards Schauspielerin Jessica Alba strahlt in Rom in Valentino-Robe

Jessica Alba fühlte sich bei den Discobolo Awards im römischen Hotel Eden sichtlich wohl in ihrer eleganten Robe mit Blumenmuster. (ae/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 12:33 Uhr

Die Dreharbeiten haben gerade erst begonnen und schon gibt es eine Auszeichnung für das "Maserati"-Team. Allen voran für Hauptdarstellerin Jessica Alba, die am Wochenende den "Discobolo Award" in Rom in einem besonderen Kleid entgegennahm.

Jessica Alba (43) ist zusammen mit ihren "Maserati: The Brothers"-Kollegen bei den Discobolo Awards im Hotel Eden in Rom geehrt worden. Aber nicht nur der Preis sorgte für Aufsehen, sondern auch ihr Outfit.

Hollywood-Locken und schwarze Schleife

In ihrem mit Blumenmustern verzierten, hautfarbenenen Kleid mit transparenten Ärmeln lieferte sie eine Interpretation des Nude-Trends. Wie "WWD" berichtete, handelt sich es um eine Kreation aus dem Hause Valentino. Dazu kombinierte die Schauspielerin eine schwarze Samtschleife um ihre Taille sowie eine schwarze Handtasche, die ebenfalls von dem italienischen Luxuslabel stammte. Die zeitlose Eleganz des Hippie-Chic-Looks wurden durch die glamourösen Old-Hollywood-Locken und ein strahlendes Make-up unterstrichen. Angesichts der funkelnden Applikationen am Kleid verzichtete Alba auf eine Halskette, trug aber schillernde Diamantohrringe.

Seit April ist Alessandro Michele (52) Kreativdirektor von Valentino. Er setzt auf Boho-Elemente und 70er-Jahre-Referenzen, wie die Vorschau auf die Pre-Fall-Kollektion 2025 zeigte. Die Promis scheinen seine Entwürfe zu lieben: Erst Anfang des Monats erschien Schauspielerin Keira Knightley (39) bei "Jimmy Fallon" in einem Look aus Valentinos Frühjahrskollektion 2025.

Dreharbeiten in Italien

Jessica Alba hat im November in Italien mit den Dreharbeiten zu "Maserati: The Brothers" begonnen. Der Film erzählt die Geschichte der Familie Maserati, die den Grundstein für eine der bekanntesten Marken italienischer Luxusautos legte. Die Aufnahmen finden unter anderem in Modena, Bologna und den Cinecittà-Studios in Rom statt. Der Kinostart ist für 2025 vorgesehen.