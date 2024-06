Sinneswandel Schauspielerin Lupita Nyong’o ist bereit für romantische Komödien

Lupita Nyong'o spielte bisher in Superhelden-Filmen, Thrillern und Horrorfilmen - doch jetzt will sie sich auch seichteren Geschichten widmen. "Ich brenne darauf, eine Komödie zu machen", betonte die Schauspielerin.

Lupita Nyong'o (41) ist bereit für einen Genre-Wechsel. Die Schauspielerin verkörperte im Laufe ihrer Karriere schon zahlreiche dramatische Rollen. Für die Darstellung einer Sklavin in "12 Years a Slave" wurde sie mit dem Oscar ausgezeichnet, außerdem spielte sie in Thrillern, Superhelden- oder Horrorfilmen. Dabei muss es für Nyong'o gar nicht immer so tragisch zugehen. "Bitte sagt allen, dass ich auf der Suche nach einer Liebeskomödie bin. Ich bin hier. Ich nehme Anrufe entgegen", verkündete sie jetzt gegenüber dem "People"-Magazin.

Am 14. Juni wurde die US-Amerikanerin in Los Angeles von Paramount Pictures und Hollywood Confidential für ihre langjährige Arbeit in der Film- und Fernsehbranche geehrt. Die Chance nutzte sie, um sich bei Produzenten von romantischen Komödien ins Spiel zu bringen. "Wenn ich vorsprechen muss, werde ich es tun. Ich brenne darauf, eine Komödie zu machen", machte Nyong'o deutlich.

Katzenvideos als Beweis für Tauglichkeit

Um ihre lockere Seite mehr herauszustellen, habe sie sogar schon begonnen, alberne Videos von sich und ihrer Katze zu veröffentlichen. "Ich versuche, den Führungskräften zu sagen, dass ich witzig bin und dass ich unbeschwert und leichtfüßig sein kann. Aber ich habe mehr dramatische Rollen in petto als leichte, also muss man mir einfach eine Chance geben", erklärte Lupita Nyong'o.

Zunächst wird man Nyong'o aber wieder in ihrem gewohnten Metier zu sehen kriegen. Am 27. Juni kommt "A Quiet Place: Tag eins" in die Kinos. In dem Horrorfilm von Michael Sarnoski, einem Spin-off zu "A Quiet Place" von 2018, verkörpert sie Sam. Diese muss in New York City eine Alien-Invasion gegen mordlustige Kreaturen mit extrem feinem Gehör überstehen.