Stars Schicksal von Nancy Guthrie angeblich in Lösegeldschreiben enthüllt

Savannah Guthrie June 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 18:00 Uhr

Savannah Guthries vermisste Mutter Nancy Guthrie starb kurz nach ihrer Entführung aus ihrem Haus in Arizona im Februar, wie ein Lösegeldschreiben nahelegt, das an einen US-Fernsehsender geschickt wurde.

Savannah Guthries vermisste Mutter Nancy Guthrie starb laut einem Lösegeldschreiben kurz nach ihrer Entführung.

Die 84-jährige Mutter der ‚Today Show‘-Moderatorin verschwand am 1. Februar aus ihrem Haus in Arizona, was eine groß angelegte Suchaktion und polizeiliche Ermittlungen auslöste. Nun wurde bekannt, dass zwei Lösegeldschreiben an den Fernsehsender KOLD in Tucson geschickt wurden. Ermittler halten beide Schreiben für potenziell glaubwürdig, wobei Berichten zufolge das zweite Schreiben möglicherweise endlich erklärt, was mit Nancy geschah.

NBC News berichtet, dass im ersten Schreiben die Zahlung einer Kryptowährung im Austausch für Nancys sichere Rückkehr gefordert wurde. Das zweite Schreiben deutete hingegen darauf hin, dass Nancy nach ihrer Entführung gestorben sei. Dem Bericht zufolge hieß es in dem zweiten Schreiben, die Entführer hätten Nancy nicht absichtlich töten wollen. Weder wurde eine Entschuldigung ausgesprochen noch Geld für die Freigabe ihres Leichnams gefordert.

Die Existenz beider Schreiben war bereits bekannt, ihr Inhalt war laut NBC News jedoch bislang nicht öffentlich gemacht worden. KOLDs ’13 News‘ bestätigte, dass der Sender „in den Tagen nach Guthries Verschwinden aus ihrem Haus in Catalina Foothills am 1. Februar zwei Schreiben erhalten hat“. Der Bericht von ’13 News‘ fügte hinzu: „Wie damals veröffentlicht ’13 News‘ auch jetzt nicht die vollständigen Details der Schreiben – aus Respekt gegenüber der Familie und den Ermittlungen. Außerdem haben wir die IP-Adresse, von der die Schreiben gesendet wurden, an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.“

Weiter hieß es, das erste Schreiben sei einen Tag nach der Veröffentlichung von Aufnahmen einer Türklingelkamera eingegangen. Diese zeigten einen maskierten Mann vor Nancys Haus kurz vor ihrem Verschwinden. Das Schreiben enthielt Details vom Tatort und forderte „Millionen in Bitcoin“ für ihre sichere Rückkehr. Im zweiten Schreiben hingegen „behauptete der Verfasser, Guthrie sei nach der Entführung gestorben“. Der Bericht von ’13 News‘ enthüllte zudem, dass die Familie Guthrie beide Schreiben ernst nahm, da sie sich sehr ähnelten und von derselben Computeradresse stammten.

Die Schreiben wurden den Ermittlern übergeben, die die Mitarbeiter des Senders für ihren „sensiblen Umgang“ mit den Informationen lobten. Das Sheriff’s Department des Pima County erklärte: „Wir beide – FBI und PCSD – sind den Medien dankbar für ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung beim sensiblen Umgang mit solchen Beweisstücken, sowohl gegenüber dem Fall als auch gegenüber der Familie.“

TV-Star Savannah sprach zuvor in einem NBC-Interview über die Schreiben und sagte: „Es gab viele verschiedene Schreiben, glaube ich, und nach meinem Verständnis waren die meisten davon nicht echt, und ich habe sie nicht gesehen. Aber ich glaube, dass die beiden Schreiben, die wir erhalten haben und auf die wir reagiert haben, echt sind.“