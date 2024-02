Uschi Glas, Elmar Wepper und mehr Nostalgie in der Mediathek: Diese Kultserien lohnen sich „Ich heirate eine Familie“, „Die Schwarzwaldklink“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“ mit Uschi Glas und Elmar Wepper – Kultserien wie diese lockten rund um die 1980er Jahre ein Millionenpublikum vor die Fernseher. Wer in Nostalgie schwelgen möchte, wird in der Mediathek von ARD und ZDF fündig.