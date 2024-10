Mickie Krause alleine auf der Bühne „Schlagerbooom 2024“: Tim Toupet muss Auftritt absagen

Tim Toupet hat seinen "Schlagerbooom"-Auftritt abgesagt. (jom/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 19:00 Uhr

Florian Silbereisen muss auf einen Musikstar beim "Schlagerbooom 2024" verzichten: Tim Toupet kann nicht mit Mickie Krause für den gemeinsamen Song auf der Bühne stehen. Bei Instagram erklärt er die Gründe für die Absage.

Tim Toupet (52) muss "schweren Herzens" seine Teilnahme am "Schlagerbooom" aus gesundheitlichen Gründen absagen. Das gab der Partyschlagersänger bei Instagram bekannt. Leider sei er zu angeschlagen, um nach Deutschland zu fliegen, erklärt er in einem Video und schreibt in seinem Posting: "Ich wünsche Mickie Krause viel Erfolg bei der Performance unseres gemeinsamen Songs 'Dann leg ich Schlager auf' und allen Künstlern und Zuschauern eine großartige Show."

Im Clip erzählt der "Ich bin ein Döner"-Sänger weiter, dass er sich den Auftritt im Fernsehen ansehen werde. "Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche Mickie ganz viel Spaß, rock' unsere Nummer." Toupet hatte gemeinsam mit seinem Mallorca-Kollegen Mickie Krause (54) Anfang September das Duett "Dann leg ich Schlager auf" veröffentlicht.

Schlager-Party in Dortmund

Der "Schlagerbooom" mit Moderator Florian Silbereisen (43) findet am 19. Oktober in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" soll sich die Location "in ein riesiges Lichtermeer" verwandeln. Erwartet werden über 20.000 Schlager-Anhänger. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die Show am selben Tag ab 20:15 Uhr live im Ersten mitzuverfolgen. Die erste Aufzeichnung (Generalprobe) findet bereits am 18. Oktober statt.

Silbereisen begrüßt in seiner Show auch dieses Mal wieder bekannte Größen aus dem Musikgeschäft. Zu den Gästen zählen 2024 unter anderem: Andrea Berg (58), Andreas Gabalier (39), Roland Kaiser (72), Kerstin Ott (42), David Garrett (44) und Howard Carpendale (78).