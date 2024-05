Polizei ermittelt Schock für Gary Barlow: Beim „Take That“-Star wurde eingebrochen

Nach einem Einbruch bei Gary Barlow hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. (ae/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 09:14 Uhr

Einbrecher sind in die Villa von Gary Barlow eingedrungen, während dieser für eine TV-Show unterwegs war. Ob die Familie des britischen Musikers in der Zeit zu Hause war, ist bislang nicht bekannt.

Während er für Dreharbeiten unterwegs war, sind Einbrecher in die Villa von "Take That"-Sänger Gary Barlow (53) eingestiegen. Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang April, wie jetzt bekannt wurde.

Eingangstor aufgebrochen

Einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" zufolge nahmen die Einbrecher das Anwesen ins Visier, als der britische Musiker mit seiner Band gerade die TV-Show "Saturday Night Takeaway" besuchte. Sie sollen gewartet haben, bis es dunkel wurde, bevor sie das Eingangstor des Grundstücks an der Hauptstraße eines Dorfes im Süden Englands aufbrachen. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Zeitschrift: "Wir haben zwischen 17:50 Uhr am 7. April und 9 Uhr am 8. April Berichte über einen Einbruch erhalten. Die Beamten untersuchen den Vorfall." Ermittler sollen am Tatort gesehen worden sein, wie sie Fotos von dem denkmalgeschützten Herrenhaus machten.

Bisher ist nicht bekannt, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben und ob sich Barlows Frau und die drei Kinder im Haus befunden haben. Es soll auch noch keine Festnahmen in dem Fall gegeben haben.

Die Villa besitzt er schon seit 2007

Der "Take That"-Star hatte den Landsitz im Jahr 2007 gekauft. Danach wollte er einige Änderungen vornehmen. Pläne, im Garten ein zweites Sechs-Betten-Haus zu bauen, wurden aber 2019 verworfen. Gary wurde von Gemeindeplanern mitgeteilt, dass das geplante Objekt nicht zum Gebiet passen würde, wie "The Sun" berichtet. Im Jahr 2020 einigte er sich dann mit Naturschützern auf die Installation eines Fledermauskastens und durfte im Gegenzug eine Garage für seine Autos bauen.