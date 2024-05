Das Dschungelcamp-Paar „Schönster Mann“: So süß gratuliert Leyla Lahouar ihrem Mike Heiter

Leyla Lahouar und Mike Heiter haben sich im Dschungelcamp kennengelernt. (smi/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 13:48 Uhr

Erster Geburtstag als Paar: Leyla Lahouar feiert ihren Freund Mike Heiter als "schönsten Mann der Welt". Ein gemeinsamer Dschungelcamper gratuliert ebenfalls.

Nachdem sie sich im Januar im Dschungelcamp kennengelernt hatten, feiert Leyla Lahouar (27) nun zum ersten Mal den Geburtstag ihres Lovers Mike Heiter. Der Realitystar wird am 13. Mai 32 Jahre alt. "Happy Birthday to the most beautiful man in the world", schreibt die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin auf Instagram. Dann fährt sie auf Deutsch fort: "Auf ganz viele schöne Momente und Geburtstage, die wir ab jetzt zusammen verbringen werden."

Leyla Lahouar teilte dazu zwei Bilder, die laut Beschreibung in Dubai entstanden sind. Auf einem Foto sieht sich das Paar tief in die Augen – obwohl Mike Heiter eine Sonnenbrille trägt. Auf dem zweiten Bild küsst er seiner kichernden Freundin auf den Kopf.

Dschungelcamp-Kollege Fabio Knez reagiert

Mike Heiter antwortete auf die Instagram-Liebeserklärung mit einer Reihe von Emojis: betende Hände, ein Herz und ein knutschender Smiley.

Fabio Knez (31), der mit den beiden im Dschungelcamp war, schickte unter dem Post Grüße an das Geburtstagskind: "Alles gute CHAMP, ganz viel Gesundheit und Erfolg für alle deine Träume und Ziele."

Neben Glückwünschen kommentierten viele Follower begeistert die Bilder. "Traumpaar" und "Ihr seid so süß" lautete der Tenor.

Mike Heiter und Leyla Lahouar flirteten Anfang des Jahres bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" – zum Ärger von Mikes ebenfalls anwesender Ex Kim Virginia (28). Doch offiziell als Paar outeten sie sich erst etwas später, im März 2024. Mittlerweile ist das Paar auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung, wie Mike vor ein paar Wochen verriet.