Stars Schöpferin von Tilly Norwood erhält Morddrohungen

Eline van der Velden November 2025 Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 18:00 Uhr

Die Schöpferin der KI-Schauspielerin Tilly Norwood hat Morddrohungen erhalten.

Eline Van der Velden hat nach eigenen Angaben Kontakt zur Polizei aufgenommen, nachdem sie mehrere bedrohliche Nachrichten im Zusammenhang mit der digitalen Figur bekommen hatte. Sie sagte der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘: „Sie sagen, dahinter stecke keine Menschlichkeit – und dann greifen sie den Menschen dahinter an. Das finde ich interessant.“

Die KI-Figur wurde bereits von zahlreichen Schauspielerinnen wie Emily Blunt, Melissa Barrera und Whoopi Goldberg kritisiert, doch Eline betonte, sie habe Gespräche mit zahlreichen Branchenvertretern geführt, die mit Tilly arbeiten möchten. Sie erklärte: „Die Reaktion war überwiegend positiv. Regisseure haben sich gemeldet. Sie wollen mit Tilly arbeiten.“ Publicistin Michelle Waldron ergänzte: „Menschen, die vor vier Monaten noch dagegen waren, haben inzwischen ihre Meinung geändert. Viele wurden von Schlagzeilen mitgerissen, ohne die ganze Geschichte zu lesen. Jetzt sagen sie: ‚Eigentlich könnte das für mich nützlich sein.'“

Eline rief Schauspielerinnen und Schauspieler dazu auf, sich mit KI auseinanderzusetzen, um sich für die Zukunft zu wappnen, statt sie grundsätzlich abzulehnen: „Es braucht viel menschliche Kreativität, um etwas so Gutes zu schaffen. Da steckt Kunst drin. Schaut, das ist jetzt passiert. Ich bin auch nicht glücklich darüber, dass es mit meinem Material trainiert wurde. Wir sitzen alle im selben Boot.“

Sie werde nie einen Scheck dafür bekommen, was mit ihrem Material trainiert wurde. „Es wurde mit jedem trainiert – auf allem öffentlich Zugänglichen und vielleicht auch auf Dingen, die sie nicht hätten nutzen sollen. Ich konzentriere mich darauf, daraus etwas Neues zu machen.“ Sie betonte, Tilly sei nie dafür gedacht gewesen, echten Schauspielern Jobs wegzunehmen: „Ich glaube, Tilly sollte in einer Welt bleiben, die nicht die Welt echter Schauspieler ist. Ich würde nicht wollen, dass sie jemandem eine Rolle wegnimmt – auch wenn ich selbst dahinterstehe. Keine Sorge – es wird weiterhin menschliche Schauspieler geben. Das war immer der Plan.“

Trotz Kritik von der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA stellte Eline klar, dass Tilly nicht vollständig KI-generiert sei: „Sie ist zur Unterhaltung da. Man sollte das nicht zu ernst nehmen. KI kann auch witzig sein. Ich denke, man sollte klarstellen, dass ich Tilly bin. Ich spiele nur durch eine Art Proxy. Wir nutzen Performance-Capture – ich spiele also tatsächlich, und es ist eine hybride Form.“