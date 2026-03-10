Stars Timothée Chalamet sorgt mit Aussagen über Ballett und Oper weiterhin für Kritik

Timothée Chalamet attends the 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 11:00 Uhr

Whoopi Goldberg und Sunny Hostin haben sich der Kritik an Timothée Chalamet angeschlossen, nachdem der Schauspieler angedeutet hatte, dass Ballett und Oper Kunstformen seien, die die Menschen „nicht mehr interessieren“.

Die Co-Moderatorinnen von ‚The View‘ kritisierten den 30-jährigen ‚Marty Supreme‘-Darsteller, nachdem er diese Äußerung während einer Fernsehdiskussion über Kino gemacht hatte – die seitdem von Mitgliedern der Kunstszene heftig kritisiert wurde. Seine Äußerungen wurden in der Folge von ‚The View‘ vom Montag (09. März) diskutiert, in der Goldberg (70) und Hostin (57) auf Chalamets Bemerkungen während einer CNN- und ‚Variety‘-Townhall-Veranstaltung mit Matthew McConaughey reagierten.

Hostin sagte, sie empfinde die Äußerungen als beleidigend für Darsteller und Zuschauer von Ballett und Oper und fügte hinzu: „Ballett ist schwer.“ Sie sagte außerdem: „Ich bin beleidigt und enttäuscht von dem, was er gesagt hat. Ich wusste nicht, dass er so geistlos und oberflächlich ist.“

Whoopi ging in ‚The View‘ ebenfalls auf die Äußerungen ein, verwies auf Chalamets Hintergrund und warnte, dass die Ablehnung anderer Kunstformen Konsequenzen haben kann. Sie sagte: „Du kommst aus einer Tanzfamilie, daher fühlt es sich nicht gut an, wenn du dich über die Kunstform eines anderen lustig machst. Du hast es wahrscheinlich erst gemerkt, als du gesagt hast: ‚Oh, ich stecke in Schwierigkeiten’… Ich sage nur. Sei vorsichtig, Junge. Für mich ist er ein Junge. Das ist keine Respektlosigkeit.“