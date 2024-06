"Bitte segnet uns mit euren Gebeten" Schwanger mit 54: Schauspielerin Trina McGee erwartet ihr viertes Kind

Trina McGee ist vor allem für ihre Rolle der Angela Moore in der Sitcom "Das Leben und ich" bekannt. (ae/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 14:47 Uhr

"Das Leben und ich"-Star Trina McGee erwartet "im zarten Alter von 54 Jahren" noch ein Kind, wie sie selbst bekannt gibt. Die Schauspielerin ist bereits dreifache Mutter.

Die US-amerikanische Schauspielerin Trina McGee (54) hat bekannt gegeben, dass sie noch einmal ein Kind erwartet. Die einstige "Das Leben und ich"-Darstellerin bat ihre Follower darum, für eine sichere Geburt zu beten.

Social-Media-Pause geplant

Die Schauspielerin ist bereits dreifache Mutter. Ob die erneute Schwangerschaft geplant war, ließ sie offen. Der ehemalige Sitcom-Star verkündete die überraschende Neuigkeit am 3. Juni auf seiner Instagramseite mit einigen knappen Sätzen. "Im zarten Alter von 54 Jahren bin ich schwanger geworden", begann McGee ihr Statement. Sie fuhr mit einer Aufforderung an ihre Fans fort: "Bitte segnet uns mit euren Gebeten für eine sichere Geburt." Offenbar will sie sich selbst auch ganz auf ihre Schwangerschaft und die Geburt konzentrieren. Im Kommentar zu ihrem Beitrag betonte sie, "sich für eine Weile von den sozialen Medien abzumelden".

McGee ist seit 16 Jahren mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler und Produzenten Marcello Thedford, verheiratet. Das Paar lernte sich 1996 bei den Dreharbeiten zum Sylvester-Stallone-Actionstreifen "Daylight" in Rom kennen. Zuvor war sie mit dem Fernsehautor Randall Courtland Davis verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.

McGee ist vor allem für die Rolle der Angela Moore in "Das Leben und ich" bekannt, wo sie von 1997 bis 2000 mitspielte. Im Jahr 2015 kehrte sie für eine Episode des Disney-Channel-Spin-offs "Das Leben und Riley" in die Rolle zurück. Im vergangenen Jahr war sie in dem Tubi-Film "Classmates" zu sehen.