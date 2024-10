Sie soll wieder schwanger sein Schwangere Gisele? Tom Brady hat wohl erst kürzlich davon erfahren

Tom Brady und Gisele Bündchen waren rund 13 Jahre lang verheiratet. (wue/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 21:18 Uhr

US-Medien berichten, dass Gisele Bündchen nach ihrer Scheidung von Tom Brady wieder schwanger sein soll. Der hat unterdessen angeblich nur mit seiner ehemaligen Partnerin zu tun, wenn es unbedingt sein muss.

Lange waren American-Football-Star Tom Brady (47) und Gisele Bündchen (44) ein echtes Power-Paar. Nach der Scheidung im Jahr 2022 soll das brasilianische Model jetzt angeblich sein drittes Kind erwarten. Von der Schwangerschaft seiner langjährigen Partnerin habe der Sportler laut eines US-Berichts angeblich erst vor wenigen Tagen erfahren, auch wenn Bündchen sich schon im fünften oder sechsten Monat befinden soll.

Bündchen und Brady: "Ich denke, sie reden, wenn sie müssen"

Brady habe einer anonymen Quelle der "Page Six" zufolge in der vergangenen Woche davon erfahren, dass seine Ex-Frau wieder schwanger sei. Er habe es "erst kürzlich herausgefunden", pflichtet ein weiterer Insider bei, der Bündchen als "sehr anders" und Brady als einen "großartigen, sehr netten, normalen Typen" beschreibt. Die Quelle deutet an, dass zwischen dem ehemaligen Ehepaar, das gemeinsam einen Sohn und eine Tochter hat, anscheinend nicht allzu viele Worte gewechselt werden: "Ich denke, sie reden, wenn sie müssen." Brady stelle die Kinder an erste Stelle und versuche sein Bestes. Eine entsprechende Anfrage der Klatschabteilung der "New York Post" hätten Sprecher der beiden Stars nicht kommentiert.

Unter anderem das "People"-Magazin und das Promi-Portal "TMZ" hatten zuvor ebenfalls unter Berufung auf Insider berichtet, dass Bündchen derzeit ihr drittes Kind erwarten soll. Mit dem angeblichen Vater des Kindes, dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente, soll das Model seit Sommer letzten Jahres liiert sein. "Gisele und Joaquim freuen sich auf dieses neue Kapitel in ihrem Leben und darauf, ein friedliches und liebevolles Umfeld für die gesamte Familie zu schaffen", habe eine dem Model nahestehende Quelle der Zeitschrift bestätigt. Laut "TMZ" befinde sich Bündchen bereits im fünften oder sechsten Monat.

"Spiegel im Himmel, was ist Liebe?"

Nach den ersten US-Berichten meldete sich Brady mit mysteriösen Worten auf Instagram. In einer Story veröffentlichte er das Bild eines Sonnenuntergangs und untermalte dieses mit dem Lied "Landslide" der Band The Chicks, einer Cover-Version des gleichnamigen Fleetwood-Mac-Klassikers. Er kommentierte die Aufnahme mit Herz-Emojis und der Songzeile "Oh, mirror in the sky, what is love?" ("Oh Spiegel im Himmel, was ist Liebe?"). Eine Erklärung gab es dazu nicht.

Gisele Bündchen und Tom Brady hatten 2009 geheiratet. Im Oktober 2022 hatten sie nach rund 13 Jahren Ehe ihre Scheidung bekannt gegeben. Die beiden haben zusammen Sohn Benjamin (14) und Tochter Vivian (11). Brady besitzt zudem Sohn Jack (17) aus einer vorangegangenen Beziehung mit Schauspielerin und Model Bridget Moynahan (53).