Stars Anne-Marie: Sie ist mit ihrem zweiten Kind schwanger

Anne-Marie - KISS Haunted House Party 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 16:00 Uhr

Anne-Marie verkündete, dass sie Mutter eines kleinen Jungen wird.

Die ‚Birthday‘-Künstlerin ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und hat jetzt bestätigt, dass sie und ihr Ehemann Slowthai sich darauf freuen, bald ihren Sohn auf der Welt begrüßen zu können.

Anne-Marie verriet jetzt, dass sie einen Bruder für ihre zweijährige Tochter Seven erwarte. Bei einem Auftritt bei ‚Capital Breakfast‘ bestätigte die Sängerin, dass sie einen kleinen Jungen bekommt und sagte: „Ja, es ist ein Junge.“ Die 34-jährige Sängerin erklärte, dass sie und ihr Ehemann nach der Geburt ihres kleinen Sohnes keine weiteren Kinder planen würden. Nachdem Moderator Chris Stark darauf hingewiesen hatte, dass sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes von „jedem eins“ haben würden, antwortete sie: „Ich weiß, und dann ist Schluss.“ Anne-Marie ist seit dem Jahr 2018 Vegetarierin, hat aber vor Kurzem zum ersten Mal Steak gegessen, nachdem sie ihren Schwangerschaftsgelüsten nachgab. Sie bestätigte, dass sie jetzt keine Vegetarierin mehr ist und enthüllte: „Ja, neulich hatte ich so Lust auf ein Steak, und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Steak gegessen.“