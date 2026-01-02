Stars Scott Wolf nennt 2025 ‚das härteste Jahr meines Lebens‘

Scott Wolf December 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 09:23 Uhr

Scott Wolf hat das Jahr 2025 in einem persönlichen Rückblick als ‚das härteste Jahr meines Lebens‘ bezeichnet.

Der 57-Jährige veröffentlichte auf Instagram einen Beitrag, in dem er ein Foto eines brennenden Müllcontainers zeigte und die vergangenen Monate als schmerzhafte, aber lehrreiche Zeit beschrieb.

„2025 Recap. Dankbar für das härteste Jahr meines Lebens“, schrieb er. „Der Lehrplan war brutal für die, die ich am meisten liebe.“ Es habe „Leiden, Lernen, Wachsen, Lieben, Lachen, Weinen“ gegeben, „meistens Lernen und Wachsen“. Dennoch kommt er zu dem Schluss: „Ich glaube, wir haben bestanden.“

Wolf betonte aber, das Jahr habe trotz allem mehr Liebe in sein Leben gebracht: „Ich liebe meine Menschen mehr als je zuvor … ich liebe meine Arbeit mehr als je zuvor.“ Gleichzeitig wünschte er allen ein „2026 voller Liebe“. Fotos seiner Noch-Ehefrau Kelley enthielt der Beitrag nicht, stattdessen Bilder der drei gemeinsamen Kinder sowie berufliche Highlights.

Wolf hatte am 9. Juni 2025 nach 21 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Wenig später beantragte er eine einstweilige Schutzanordnung gegen Kelley und sprach im August von einer „unglaublich schwierigen und konfliktreichen“ Situation. In einem Statement gegenüber ‚People‘ sagte er: „Meine anhaltende Hoffnung ist, dass dieses Kapitel so privat wie möglich bleibt – aber das Wohlergehen meiner Kinder steht auf dem Spiel.“

Kelley wurde später wegen Belästigung festgenommen und kündigte vor Gericht an: „Ich werde ab dem 12. September in eine Behandlung gehen.“ Sie sagte, dies sei seit Monaten von Scott Wolf und dessen Anwalt Bart Johnson gefordert worden. Später ordnete ein Richter eine mindestens 60-tägige psychiatrische Unterbringung an.