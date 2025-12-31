Stars Sean Astin bietet Hilfe an: Unterstützung für obdachlosen Ex-Kinderstar Tylor Chase

31.12.2025

Sean Astin hat sich eingeschaltet, um dem früheren Kinderdarsteller Tylor Chase zu helfen.

Chase, bekannt aus ‚Neds ultimativer Schulwahnsinn‘, lebt nach Angaben mehrerer Berichte auf der Straße und kämpft seit längerem mit Suchtproblemen. Astin (54), der auch Präsident der Screen Actors Guild ist, kontaktierte ihn nun, um ihn zu ermutigen, Hilfsangebote anzunehmen.

Chases ehemaliger Co-Star Daniel Curtis Lee erklärte TMZ, Chase sei ein großer ‚Herr der Ringe‘-Fan. Deshalb habe Astin, der in der Trilogie Samwise Gamgee spielte, versucht, über diesen Zugang Vertrauen aufzubauen. Lee sagte, er habe später mit Chase gesprochen; dieser habe „sehr positiv“ über das Treffen reflektiert.

Die Polizei betonte jedoch, man stoße an Grenzen. Riverside Police Chief Larry Gonzalez erklärte gegenüber ‚People‘, man sehe solche Fälle leider täglich: Aus den online kursierenden Videos sei erkennbar, dass Chase mit „Substanzmissbrauch und unbehandelter psychischer Erkrankung“ kämpfe. Das Problem: Das System basiere stark auf Freiwilligkeit. Selbst wenn jemand „offensichtlich in einer Krise“ steckt, muss er Hilfe in der Regel selbst annehmen, solange nicht sehr spezifische rechtliche Schwellen erreicht sind. Gonzalez sagte: „Outreach-Teams standen häufig in Kontakt mit Tylor und haben wiederholt Hilfe angeboten. Er war sehr nah dran, sie anzunehmen, aber dieser letzte Schritt muss von der Person selbst kommen – und bislang hat er abgelehnt.“

Chases Vater Joseph Mendez Jr. sagte der ‚Daily Mail‘: „Er ist ein wunderbarer Mensch, wenn er Tylor ist.“ Die Familie suche seit über einem Jahrzehnt nach Behandlungsmöglichkeiten. Mendez Jr. erklärte außerdem, Chase kämpfe seit einer Diagnose von Schizophrenie und bipolarer Störung im Jahr 2015 mit einer Abhängigkeitserkrankung.