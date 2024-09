Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Er sieht Strafverfolgung als Rassismus an

Bang Showbiz | 29.09.2024, 08:00 Uhr

Sean ‚Diddy‘ Combs ist überzeugt, dass er das Opfer einer „rassistisch motivierten Strafverfolgung“ ist.

Der 54-jährige Gründer von Bad Boy Records sitzt aktuell in New York im Gefängnis, nachdem ihm nach seiner kürzlichen Festnahme durch Bundesagenten und seiner Anklage wegen Verschwörung zur Erpressung, Sexhandel und Transport zur Prostitution die Freilassung auf Kaution verweigert wurde. Sein Anwalt hat nun eine Erklärung im Namen des Rappers abgegeben und erklärt, sein Mandant habe nicht die Absicht, in dem Fall eine Verständigung einzugehen, da er darauf bestehe, unschuldig zu sein.

Anwalt Marc Agnifilo sagte in der TMZ-Dokumentation über den Fall mit dem Titel ‚The Downfall of Diddy: The Indictment‘, die jetzt auf Tubi veröffentlicht wurde, dass Combs glaubt, dass das Verfahren gegen ihn eine „rassistisch motivierte Anklage“ ist und dass er ins Visier genommen wird, weil er ein „erfolgreicher schwarzer Mann“ ist. Der Anwalt fügte hinzu, Combs plane, „diesen Kampf nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere in einer ähnlichen Position zu kämpfen“. Herr Agnifilo sagte, Combs sei auch entschlossen, seine Seite der Geschichte über seinen Angriff auf seine Ex-Freundin Cassie Ventura (38) zu erzählen, die er 2016 auf Aufnahmen der Hotelsicherheit verprügelte. Er fügte hinzu: „Combs hat seine Geschichte und er hat eine Geschichte, von der ich denke, dass nur er sie so erzählen kann, wie er sie in Echtzeit erzählen kann. Und es ist eine menschliche Geschichte. Es ist eine Geschichte der Liebe. Es ist eine Geschichte von Verletzungen. Es ist eine Geschichte des Herzschmerzes.“

Combs wurde unter Selbstmordbeobachtung gestellt, nachdem ihm die Freilassung auf Kaution verweigert worden war, aber sein Anwalt sagte, er bleibe optimistisch. Er fügte hinzu: „Sein Gemütszustand ist eigentlich bemerkenswert positiv. Ich verbringe jeden Tag mehrere Stunden mit ihm. Seine Entschlossenheit ist stark. Er ist verlobt. Er konzentriert sich auf seine Verteidigung… Er hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass er jetzt dort ist, wo er ist.“

In einer 14-seitigen Anklageschrift gegen Combs behauptet die Staatsanwaltschaft, er habe „Frauen und andere um ihn herum jahrzehntelang missbraucht, bedroht und genötigt, um seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu verbergen“. Sie beschuldigten ihn auch, „ein kriminelles Unternehmen gegründet“ zu haben, dessen Mitglieder und Verbündete in „Sexhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz“ verwickelt seien. Combs soll auf seinen inzwischen berüchtigten „Freak Off“-Partys sexuellen Missbrauch begangen haben, bei denen er angeblich Hotelzimmer mit „kontrollierten Substanzen, Babyöl, Gleitmittel, zusätzlicher Bettwäsche und Beleuchtung“ für die wilden Partys eingerichtet haben soll. Der Rapper hat in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert und besteht darauf, dass er unschuldig ist, was die Vorwürfe betrifft, die gegen ihn in einer Reihe von Klagen wegen sexueller Übergriffe erhoben wurden, mit denen er konfrontiert ist. Obwohl kein Termin für seinen Prozess festgelegt wurde, hat er am 9. Oktober eine Anhörung.