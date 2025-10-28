Stars Sean ‚Diddy‘ Combs erhält Haftentlassungsdatum

Sean Diddy Combs - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 11:00 Uhr

Sean 'Diddy' Combs erhält Haftentlassungsdatum.

Sean „Diddy“ Combs hat nun ein offizielles Datum für seine Haftentlassung erhalten.

Der 55-jährige Rap-Mogul, der seit seiner Festnahme im September 2024 im Gefängnis sitzt, wurde nach einem Prozess, der mit seiner Verurteilung wegen „Transport zur Ausübung von Prostitution“ endete, zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Laut einem Bericht der ‚New York Post‘ (Rubrik ‚Page Six‘) ist seine Entlassung für den 8. Mai 2028 vorgesehen. Combs befindet sich derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, doch es wird angenommen, dass er im Laufe seiner Haftzeit in eine andere Einrichtung verlegt werden könnte. Das Urteil wurde Anfang des Monats verkündet.

Neben der Haftstrafe ordnete der Richter auch an, dass der Hip-Hop-Star eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar zahlen und an Programmen zu psychischer Gesundheit und Suchtbewältigung teilnehmen muss. Bei der Urteilsverkündung erklärte Richter Arun Subramanian vom Bundesgericht in Manhattan: „Ich habe berücksichtigt, dass Sie ein Selfmade-Künstler und Geschäftsmann sind, der Gemeinschaften inspiriert und gefördert hat. Ich habe Ihre ganze Geschichte bedacht. Sie haben Ihre Opfer körperlich, emotional und psychologisch missbraucht. Warum konnte das so lange andauern? Weil Sie die Macht und die Mittel hatten, es fortzusetzen. Das Gericht ist nicht davon überzeugt, dass diese Verbrechen nach einer Entlassung nicht erneut begangen würden.“

Unterdessen behauptete Combs’ Freund Charlucci Finney, der Musiker habe im Gefängnis einen erschreckenden Vorfall erlebt: Er sei mit einem Messer an der Kehle aufgewacht. Finney sagte gegenüber der ‚Daily Mail‘: „Er ist aufgewacht und hatte ein Messer an der Kehle. Ich weiß nicht, ob er sich gewehrt hat oder die Wärter rechtzeitig kamen – ich weiß nur, dass es passiert ist.“ Finney glaubt jedoch, dass der Vorfall eher Einschüchterung als ein tatsächlicher Angriff gewesen sei: „Wenn dieser Typ ihm wirklich hätte wehtun wollen, wäre Sean verletzt worden. Es hätte nur eine Sekunde gedauert, ihm die Kehle durchzuschneiden. Es war wahrscheinlich eine Art Warnung: ‚Beim nächsten Mal hast du vielleicht nicht so viel Glück.‘ Alles ist Einschüchterung. Aber bei Sean funktioniert das nicht – Sean kommt aus Harlem.“