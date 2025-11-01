Stars Sean ‚Diddy‘ Combs landet Job im Gefängnis

01.11.2025

Der Rapper vertreibt sich die Zeit in Haft künftig damit, Wäsche zu waschen.

Sean „Diddy“ Combs hat jetzt einen Job in der Wäscherei seines Gefängnisses.

Der 55-jährige Rap-Mogul wurde Anfang dieser Woche in die Federal Correctional Institution (FCI) in Fort Dix, New Jersey, verlegt, wo er voraussichtlich den Rest seiner 50-monatigen Haftstrafe wegen Beförderung zur Prostitution verbüßen wird – und nun wurde bekannt, wie er sich in der Einrichtung die Zeit vertreiben soll.

Insider verrieten gegenüber ‚TMZ‘, dass der ‚I’ll Be Missing You‘-Interpret schmutzige Wäsche in der Gefängniswäscherei waschen und trocknen werde. Der Job dürfte für den in Ungnade gefallenen Star überraschend kommen, weil Staatsanwälte während seines Prozesses behauptet hatten, er sei nicht in der Lage gewesen, einfache Aufgaben wie das Aufladen seines eigenen Handys zu erledigen, und habe sich auf ein Team persönlicher Assistenten verlassen.

Das FCI Fort Dix ist eine Einrichtung mit niedrigem Sicherheitslevel und soll bessere Bedingungen bieten als das MDC Brooklyn, wo Combs seit seiner Festnahme in Zusammenhang mit verschiedenen Sexualstrafvorwürfen im September 2024 inhaftiert war. Sein juristisches Team hatte beantragt, ihn wegen des Zugangs zu Drogenrehabilitationsprogrammen in die Einrichtung in New Jersey zu verlegen.

Combs’ Anwalt Teny Geragos erklärte in einem Schriftsatz: „Um Drogenmissbrauchsprobleme anzugehen und Familienbesuche sowie Rehabilitationsbemühungen zu maximieren, bitten wir das Gericht, dem Bureau of Prisons nachdrücklich zu empfehlen, Herrn Combs im FCI Fort Dix unterzubringen.“

Der Gründer von Bad Boy Records hatte sich über die Zustände im MDC beklagt. Anfang dieses Monats behauptete sein Freund Charlucci Finney, Combs habe in dem Gefängnis ein furchterregendes Erlebnis gehabt, als er „mit einem Messer an der Kehle“ aufgewacht sei. Charlucci sagte gegenüber ‚Daily Mail Online‘: „Ich weiß nicht, ob er sich gewehrt hat oder die Wärter dazwischengegangen sind, ich weiß nur, dass es passiert ist.“