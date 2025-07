Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Rückkehr ins Gefängnis, nachdem er in zwei Fällen der Beförderung zur Prostitution für schuldig befunden wurde

Sean 'Diddy' Combs November 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 09:00 Uhr

Sean „Diddy“ Combs ist erneut ins Gefängnis geschickt worden, nachdem er in zwei Anklagepunkten der Beförderung zum Zweck der Prostitution für schuldig befunden wurde.

Der 55-jährige Rapper erhielt am Mittwoch (2. Juli) ein gemischtes Urteil von der Jury im Gerichtssaal.

Die Jury befand den Star in zwei Anklagepunkten für schuldig, die zusammen eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren in einem Bundesgefängnis nach sich ziehen. Combs, der seit beinahe zehn Monaten im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert ist, wurde nach einem dramatischen Gerichtsprozess, der nach 13-stündiger Beratung der Jury endete, von den schwerwiegendsten Anklagepunkten, darunter Verschwörung zur organisierten Kriminalität und Sexhandel, freigesprochen. Er hatte vor Gericht um Milderung gebeten und um seine Freilassung gebeten, damit er nach Florida zurückkehren und sich um seine Mutter kümmern könne. Der Richter hatte den Antrag abgelehnt und Combs wartet jetzt auf die Urteilsverkündung. Der Prozess gegen Combs fand hinter verschlossenen Türen statt und es wurden keine Kameras im Gerichtssaal zugelassen. Der Prozess drehte sich um den Vorwurf, dass der Rapper ein kriminelles Unternehmen betrieben habe, das die Staatsanwaltschaft als „sexuelle Nötigung und Gewalt“ bezeichnete.