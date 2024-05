Brutale Attacke Sean „Diddy“ Combs: Überwachungsvideo zeigt Angriff auf Ex-Freundin

Sean "Diddy" Combs sieht sich mehreren Klagen wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Übergriffe gegenüber. (lau/spot)

SpotOn News | 18.05.2024, 11:44 Uhr

Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie Rapper Sean "Diddy" Combs seine damalige Ex-Freundin brutal zu Boden reißt und auf sie eintritt. Die Szenen decken sich mit einer gegen den Rapper eingereichten Klage.

Schon seit einem halben Jahr sieht sich der Rapper und Produzent Sean "Diddy" Combs (54) schwerwiegenden Anschuldigungen mehrerer Menschen gegenüber. Die Vorwürfe reichen von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung bis hin zu Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Jetzt scheint ein schockierendes Überwachungsvideo, das CNN vorliegt, zu zeigen, wie Combs seine damalige Freundin Cassie Ventura (37) im Jahr 2016 in einem Hotelflur in Los Angeles körperlich angreift.

Schockierendes Video zeigt Gewalttaten

Das Video ist auf den 5. März 2016 datiert. Es zeigt einen nur mit einem Handtuch bekleideten Mann, bei dem es sich mutmaßlich um Combs handelt. Er läuft einer Frau, angeblich die Sängerin Ventura, im Hotelflur hinterher, reißt sie gewaltsam zu Boden und tritt zweimal auf sie ein. Im Anschluss wird die Frau von dem Mann über den Boden gezerrt, später stößt er sie in eine Ecke und wirft einen Gegenstand nach ihr.

Cassie Venturas Anwalt äußert sich zu Video

Die mutmaßlich in dem Clip zu sehende Sängerin hat sich gegenüber CNN nicht geäußert. Ihr Anwalt Douglas H. Wigdor erklärte jedoch: "Das erschütternde Video hat das beunruhigende und verbrecherische Verhalten von Herrn Combs nur weiter bestätigt. Worte können nicht den Mut und die Tapferkeit ausdrücken, die Frau Ventura gezeigt hat, als sie sich meldete, um dies ans Licht zu bringen."

Vertreter von Combs haben sich auf Anfrage von US-Medien noch nicht zu dem Video geäußert. In der Vergangenheit bestritt der Musiker aber alle Anschuldigungen gegen ihn.

Mehrere Klagen gegen Sean "Diddy" Combs

Ventura hatte im November letzten Jahres Klage gegen Combs wegen Vergewaltigung und jahrelangen wiederholten körperlichen und anderen Misshandlungen eingereicht. Die in dem Video zu sehenden Vorgänge decken sich mit ihren Anschuldigungen. Auch heißt es in der Klage, dass Combs dem InterContinental Hotel in Los Angeles 50.000 US-Dollar gezahlt habe, um das Video von dem Vorfall zu erhalten.

Combs und Ventura legten die Klage der Sängerin bereits wenige Stunden nach ihrer Einreichung außergerichtlich bei. Ihr Anwalt Wigdor hat allerdings noch weitere Klagen gegen den Musikstar eingereicht.

Auch wurden in den Tagen und Wochen nach Venturas Klage zahlreiche weitere schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe gegen Combs publik. So warfen ihm weitere Frauen sexuellen Missbrauch und sexuelle Übergriffe vor, und reichten Klage ein. Auch Musikproduzent Rodney "Lil Rod" Jones verklagt den Star. Er soll von Combs dazu genötigt worden sein, zahlreiche Prostituierte anzuwerben und zum Vergnügen des Stars vor dessen Augen mit ihnen Sex zu haben. Dabei sei er regelmäßig auch von Combs an intimen Stellen betatscht worden. Er habe "Hunderte von Stunden Videomaterial", die die "schwerwiegenden illegalen Aktivitäten" des Musikers dokumentieren würden, erklärte Jones gegenüber US-Medien.

Ende März 2024 durchsuchten US-Behörden dann Häuser des Rappers in Los Angeles und Miami. Dabei ging es um Vorwürfe des "Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung".