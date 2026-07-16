Stars Sean ‚Diddy‘ Combs verkauft Villa in Miami

Sean Combs - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 19:15 Uhr

Sean 'Diddy' Combs hat eines seiner Häuser auf der Star Island in Miami für 55 Millionen US-Dollar verkauft.

Sean „Diddy“ Combs hat sein Haus für 55 Millionen Dollar verkauft.

Der in Ungnade gefallene Hip-Hop-Mogul – der derzeit eine 50-monatige Haftstrafe verbüßt, nachdem er in zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen wurde – hat das Anwesen mit sechs Schlafzimmern und achteinhalb Badezimmern auf Miamis Star Island verkauft. Das Haus liegt direkt neben seinem anderen Anwesen, das im März 2024 von Bundesbeamten durchsucht wurde, als gegen ihn wegen des Verdachts auf Sexhandel und organisierte Kriminalität ermittelt wurde.

Damals beschlagnahmten die Behörden mehr als 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel sowie „verschiedene Utensilien für sogenannte Freak-Offs, darunter Betäubungsmittel“. In der Bundesanklage heißt es: „Während der Freak-Offs verteilte Combs verschiedene kontrollierte Substanzen an die Opfer, unter anderem, um sie gefügig und kooperativ zu halten. Teilweise ohne Wissen der Opfer bewahrte Combs außerdem Videos auf, die er von den Opfern während sexueller Handlungen mit gewerblichen Sexarbeitern aufgenommen hatte.“

Erst im vergangenen Monat wurde bekannt, dass der ‚I’ll Be Missing You‘-Interpret einen neuen Termin für seine Entlassung aus dem Gefängnis erhalten hat. Ursprünglich sollte er Mitte 2028 freikommen. Zuletzt war als Entlassungsdatum zunächst der 4. Juni 2028 genannt worden, anschließend der 25. April 2028. Nun wurde der Termin erneut vorverlegt. Derzeit ist vorgesehen, dass Combs bereits am 23. Februar 2028 wieder auf freien Fuß kommt.

Combs sitzt seit seiner Festnahme im September 2024 im Gefängnis. Im Juli 2025 wurde er in zwei Anklagepunkten wegen des Transports von Personen zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen. Der acht Wochen dauernde Prozess gegen den Rapper endete zwar mit Freisprüchen in den Anklagepunkten Sexhandel und organisierte Kriminalität, doch wurde er wegen Delikten im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt.

Ein Sprecher des gefallenen Stars erklärte zuvor, Combs nutze seine Zeit im Gefängnis, um seine Nüchternheit „sehr ernst zu nehmen“. Der Sprecher wies Behauptungen zurück, Combs sei im Gefängnis beim Konsum selbst hergestellten Alkohols erwischt worden, und betonte stattdessen, sein Mandant konzentriere sich darauf, clean und nüchtern zu bleiben. Am 30. Oktober wurde Combs vom Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, in das FCI Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey verlegt. Das FCI Fort Dix ist ein Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe und soll deutlich bessere Bedingungen bieten als das MDC Brooklyn, in dem Combs seit seiner Festnahme wegen verschiedener Sexualdelikte im September 2024 inhaftiert gewesen war. Seine Anwälte hatten beantragt, ihn in die Einrichtung in New Jersey zu verlegen, da dort Programme zur Drogenrehabilitation angeboten werden.