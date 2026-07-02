Stars Karlie Kloss: ‚Ich habe Donald Trump nie getroffen‘

Karlie Kloss and Joshua Kushner at the 2023 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 09:00 Uhr

Karlie Kloss ist mit dem Bruder von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner verheiratet - doch eigenen Angaben zufolge hat sie den US-Präsidenten nie getroffen.

Karlie Kloss hat Donald Trump trotz ihrer familiären Verbindungen nie persönlich getroffen.

Die 33-Jährige offenbarte, dass sie den US-Präsidenten nie kennengelernt habe – obwohl sie mit Joshua Kushner verheiratet ist, dem Bruder von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Im Gespräch mit ‚Bloomberg Originals‘ betonte das Model: „Ich habe Präsident Trump nie getroffen.“ Außerdem wurde Karlie gefragt, wie sie mit den Herausforderungen umgeht, Teil einer so prominenten Familie zu sein. Mit Blick auf ihre familiäre Verbindung zu Jared Kushner und Ivanka Trump sagte sie: „Ich weiß, wer ich bin. Ich kenne die Werte, die mein Leben leiten, und die Themen, die mir wichtig sind. Ich habe nie aus den Augen verloren, wer ich bin. Aber es ist eben auch die Familie meines Mannes.“

Karlie erklärte, dass sie ihr ganzes Leben lang mit unterschiedlichen politischen Ansichten in Berührung gekommen sei. Die Laufsteg-Schönheit bestätigte jedoch, dass sie die Demokraten wählt und somit Trumps Republikanische Partei nicht unterstützt. „Wir sitzen hier in St. Louis, einem blauen Fleck in einem roten Bundesstaat. Solange ich denken kann, war ich immer mit vielen unterschiedlichen politischen Standpunkten konfrontiert. Ich glaube, das hat mich auf mein Leben vorbereitet. Ich bin Demokratin“, betonte sie.

Die US-Amerikanerin ist davon überzeugt, dass man Beziehungen zu Menschen haben kann, mit denen man politisch nicht übereinstimmt. „Dieses Land war schon immer ein Ort des Dialogs. Wir müssen miteinander reden können“, erklärte sie. Karlie hatte ihre Zugehörigkeit zur Trump-Familie bereits zuvor als „schwierig“ bezeichnet. Das Model, das seit 2018 mit Joshua verheiratet ist, räumte ein, mit „liberalen Werten“ aufgewachsen zu sein, und betonte, diesen treu bleiben zu wollen. „Ich entscheide mich dafür, mich auf die Werte zu konzentrieren, die ich mit meinem Mann teile“, sagte Karlie gegenüber dem britischen ‚Vogue-Magazin‘. „Das sind dieselben liberalen Werte, mit denen ich aufgewachsen bin und die mich mein ganzes Leben lang geleitet haben.“