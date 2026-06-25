Musik Leonard Cohens Nachlass verurteilt Trump für unerlaubte Nutzung von ‚Hallelujah‘

Leonard Cohen Glastonbury 2008 FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 18:00 Uhr

Der Nachlass von Leonard Cohen hat Donald Trump dafür kritisiert, dass bei einer Kundgebung der Song 'Hallelujah' verwendet wurde. Die Darbietung sei nicht genehmigt worden und habe nicht die Zustimmung des Nachlasses.

Der Nachlass von Leonard Cohen hat Donald Trump scharf dafür kritisiert, dass der verstorbene Musikstar bei einer Kundgebung ohne Zustimmung mit seinem Song ‚Hallelujah‘ genutzt wurde.

Der Folk-Klassiker der Musiklegende wurde während eines Überflugs von B-2-Bombern auf der ‚Great American State Fair‘ am Dienstag (24. Juni) gespielt. Die Veranstaltung erinnerte an den 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.

Als Reaktion veröffentlichte der Nachlass in den sozialen Medien folgende Erklärung: „Der Nachlass von Leonard Cohen hat erfahren, dass der Song ‚Hallelujah‘ am 24. Juni bei einer Donald-Trump-Kundgebung aufgeführt werden soll. Diese Nutzung ist nicht genehmigt, und der Nachlass unterstützt oder billigt weder diese noch irgendeine ähnliche Verwendung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.“

Bereits 2024 war Rufus Wainwrights Version von ‚Hallelujah‘ ohne Genehmigung bei einer Trump-Veranstaltung verwendet worden. Damals reagierte dieser mit den Worten: „Der Song ‚Hallelujah‘ von Leonard Cohen ist zu einer Hymne geworden, die Frieden, Liebe und die Akzeptanz der Wahrheit gewidmet ist.“ Es sei für ihn all die Jahre eine große Ehre gewesen, mit dieser Ode an Toleranz verbunden zu sein. Und weiter: „Mit anzusehen, wie Trump und seine Anhänger gestern Abend zu dieser Musik Gemeinschaft feierten, war der Gipfel der Gotteslästerung.“

Zahlreiche Musiker mussten bereits erleben, dass ihre Musik von Trumps Regierung ohne Genehmigung verwendet wurde. Vor Kurzem kritisierte auch Ariana Grande den Präsidenten, nachdem ihr Song ‚Bye‘ als musikalische Untermalung für ein TikTok-Video genutzt worden war, das Festnahmen von Einwanderern in den USA bewarb. Der Clip, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde, zeigte Beamte der Einwanderungsbehörde ICE, die Menschen festnahmen und ihnen Handschellen anlegten, während im Hintergrund Arianas Song lief. Die Bildunterschrift lautete: „Bye-bye. Präsident Trump hat die sicherste Grenze der Geschichte geschaffen.“ Ariana reagierte mit einem inzwischen gelöschten Kommentar: „Bitte benutzt meine Musik niemals im Zusammenhang mit diesem barbarischen, unmenschlichen und abscheulichen Unsinn. Scheiß auf ICE.“ Ihr Team bestätigte später gegenüber ‚Variety‘, dass der Kommentar tatsächlich von ihr stammte, auch wenn er inzwischen nicht mehr öffentlich sichtbar ist. Auch der Ton des TikTok-Videos wurde inzwischen stummgeschaltet. Auf der Plattform erscheint nun der Hinweis: „Dieser Ton ist nicht verfügbar.“