Stars Sean ‚Diddy‘ Combs zahlte Ex-Freundin Cassie Ventura 20 Millionen Dollar in außergerichtlichem Deal

Puff Daddy - P Diddy - Sean Combs - 2016 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 11:00 Uhr

Sean „Diddy“ Combs soll seiner Ex-Freundin Cassie Ventura in einem außergerichtlichen Vergleich 20 Millionen Dollar gezahlt haben.

Der 55-jährige Rapper steht unter anderem wegen Sexhandels und Erpressung vor Gericht. Seine ehemalige Geliebte hat während seiner laufenden Gerichtsverhandlung in New York ausgesagt, dass sie den riesigen Deal von Combs und seinen Unternehmen erhalten hatte, nachdem sie den Musikmogul der Vergewaltigung, des Missbrauchs und des Menschenhandels beschuldigt hatte.

Ventura gab im Zeugenstand an, dass sie von Combs 20 Millionen Dollar erhalten habe, um die Anschuldigungen außergerichtlich beizulegen, und als sie im Zeugenstand gefragt wurde, wer ihr die Summe gezahlt habe, antwortete sie: „Sean und seine Firmen.“ Und auf die Frage, warum sie im Bundesprozess gegen Combs aussagt, bei dem ihm im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe droht, sagte Cassie: „Ich bin hier, um das Richtige zu tun. Ich kann das nicht mehr tragen … die Scham, die Schuld.“

Die 38-jährige Sängerin, die für ihre Hitsingle ‚Me and U‘ bekannt ist, sagte am zweiten Tag in Combs‘ Bundesprozess wegen Sexhandels aus. Der Fall folgt auf eine Zivilklage, die Cassie am 16. November 2023 eingereicht hatte, in der sie behauptete, Combs habe sie vergewaltigt, körperlich angegriffen und sie gezwungen, an sexuellen Handlungen mit anderen Männern teilzunehmen, während er zusah. Das Paar war zuvor zwischen 2005 und 2018 liiert. Der 55-jährige Combs bestritt damals die „ungeheuerlichen“ Behauptungen. Aber am nächsten Tag einigte er sich mit Cassie. Bisher waren die Bedingungen der Vereinbarung nicht bekannt gegeben worden.