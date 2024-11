Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Zeugen sollen keine Interviews mehr geben

Bang Showbiz | 04.11.2024, 11:00 Uhr

Sean ‚Diddy‘ Combs hat einen Richter gebeten, potenzielle Zeugen davon abzuhalten, sich zu den Vorwürfen gegen ihn zu äußern.

Der 54-jährige Rapper, der im September wegen Sexhandels, Erpressung und Beförderung zur Prostitution verhaftet wurde und auch mit einer Reihe von Zivilklagen konfrontiert ist, reichte gemeinsam mit seinem Anwaltsteam am Sonntag (3. November) einen Antrag ein, in dem das Gericht aufgefordert wird, den Prozess der Beantwortung des Antrags auf Einschränkung von Aussagen, die außerhalb des Gerichts abgegeben werden, zu beschleunigen. Der Antrag bezieht sich insbesondere einen potenziellen Zeugen.

Laut TMZ hat ein Mann namens Courtney Burgess in den letzten Tagen mehrere Interviews gegeben, das Letzte am Donnerstag (31. Oktober) mit seinem Anwalt Ariel Mitchell. Der ‚I‘ll Be Missing You‘-Hitmacher bestand aber darauf, dass die Aussagen unwahr und verleumderisch waren. Ariel sagte TMZ, Courtney sei als Zeuge geladen worden, weil er anzügliche Videos des in Ungnade gefallenen Musikmoguls und seiner prominenten Freunde habe oder gesehen habe. Combs‘ Anwälte zitierten auch ausdrücklich Informationen in Artikeln eines anderen Mediums, die fälschlicherweise behaupteten, dass die sogenannten „Freak Offs“ des Rappers „Männer“ und „Partys“ beinhalteten.

Den Gerichtsdokumenten zufolge wird seit fast einem Jahr gegen den Rapper ermittelt und man weiß, dass an den angeblichen „Freak Offs“ keine Männer, Minderjährigen oder Partys beteiligt waren, und indem solche Behauptungen nicht als „Erpressungsbetrug“ behandelt werden, würden Online-Verschwörungen weiter angeheizt. Die Anwälte argumentierten, dass es für ihren Mandanten immer unmöglicher werde, einen fairen Prozess zu erhalten.

Combs hat wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten, seit er im September aufgrund einer Anklage verhaftet wurde. Er wird ohne Kaution festgehalten, nachdem er auf nicht schuldig plädiert hat. Und vor ein paar Wochen bestand er darauf, dass „die Wahrheit siegen wird“, nachdem sechs neue Zivilklagen eingereicht worden waren, von denen vier männliche Ankläger und ein mutmaßliches Opfer angaben, 16 Jahre alt gewesen zu sein, als er 1998 zu einer von Combs‘ Partys eingeladen wurde.