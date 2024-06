"Größte 'TV total'-Party aller Zeiten" Sebastian Pufpaff lädt zu „TV total XXL“ in die Lanxess Arena

Sebastian Pufpaff preist " die größte 'TV total'-Party aller Zeiten" an. (eyn/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 12:52 Uhr

Am kommenden Mittwoch läuft das Staffelfinale von "TV total". Jetzt kündigt der Moderator Sebastian Pufpaff ein Special an: Am 31. August lädt er zu "TV total XXL" in die Kölner Lanxess Arena.

"TV Total" wird zum Samstagabend-Event: Am 31. August sendet ProSieben ab 20:15 Uhr eine 120-minütige Show, die zwei Tage zuvor in der Lanxess Arena in Köln aufgezeichnet wurde. "'TV total XXL' Iive in der Lanxess Arena ist das Wacken unter den Familienfesten. Wer das verpasst, der hat die DVD-Box vom Wort zum Sonntag zu Hause", preist der Moderator Sebastian Pufpaff (47) "die größte 'TV total'-Party aller Zeiten" an.

Weiter heißt es, dass er nicht alleine in die Halle mit 20.000 Plätzen komme, sondern "natürlich Gäste", "natürlich die Heavytones", also die "TV total"-Showband, und "natürlich Nippelboard und Pult" dabei habe. Auf der Ticketseite für das Event wird zudem eine Runde "Blamieren oder Kassieren" angekündigt sowie Roland Kaiser (72) und die Band Electric Callboy als musikalische Acts in Aussicht gestellt.

Sebastian Pufpaff führt Erbe von Stefan Raab weiter

Video News

"TV total" wurde von 1999 bis zu dem Ende seiner TV-Karriere 2015 von Stefan Raab (57) moderiert. 2021 wurde die Late-Night-Show mit Sebastian Pufpaff neu aufgelegt, Raab agiert jetzt im Hintergrund als Produzent. Zwei Wochen nach der XXL-Nacht wird er mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) nach neun Jahren ins Rampenlicht zurückkehren.