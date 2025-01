"Erkan und Stefan"-Star Seit sieben Jahren Single: John Friedmann sucht „die Frau fürs Leben“

John Friedman will nicht länger Single sein. (jom/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 15:15 Uhr

John Friedmann, bekannt als Teil des Comedyduos "Erkan und Stefan", will sein Singleleben hinter sich lassen. "Ich suche die Frau fürs Leben, kein Abenteuer", sagt er in einem Interview. Zudem verrät er, warum seine Beziehung zu Schauspielerin Bettina Zimmermann seiner Meinung nach gescheitert ist.

John Friedmann (53) hat im Interview mit dem Magazin "Bunte" offenbart, dass er nach sieben Jahren Single-Dasein auf der Suche nach der richtigen Frau an seiner Seite ist. Der nach Mallorca ausgewanderte Schauspieler und Comedian, der vor allem mit dem Comedyduo "Erkan und Stefan" Erfolge feierte, sei lange gerne Single gewesen, "lieber als in einer Zwangssituation", aber er wolle nicht länger "allein reisen, essen, am Strand liegen".

"Meine Abenteuerphase ist vorbei"

Es gebe Situationen wie die Weihnachtszeit oder den "klassischen Sunday Blues", in denen er sich einsam fühle. "Ich gehe dann ans Meer, mache Sport, bin kreativ oder schreibe mir meine Gedanken auf", erzählt der Schauspieler. Er vermisse "einen Menschen in meinem Leben. Gerade jetzt, wo ich mir hier etwas aufbauen möchte. Meine Abenteuerphase ist vorbei. […] Man denkt immer, ich bin ein Casanova. Aber das stimmt gar nicht. Wenn ich verliebt bin, bin ich treu." Doch er habe lange "kein Soulmate" gefunden und suche "die Frau fürs Leben, kein Abenteuer. Ich hoffe wirklich, jemanden kennenzulernen", sagt Friedmann.

Eine ideale Partnerin, mit der er sich zusammen ein Leben aufbauen wolle, sollte ein "warmes Herz und Schalk im Nacken" haben. Die Frage nach einer möglichen Hochzeit oder Nachwuchs lässt er offen. "Heiraten weiß ich nicht, ich habe schon immer anders gelebt als andere." Und: "Ich hatte nie einen großen Kinderwunsch, ist ja auch eine Altersfrage. Ich schließe es nicht aus." Aktives Dating betreibe er allerdings nicht und Onlinedating funktioniere bei ihm nicht. "Ich bin über 50. Und wenn man mich persönlich kennenlernt, sagt man, das kann man digital nicht transportieren", erklärt Friedmann.

Im Interview blickt John Friedmann auch auf seine Ex-Beziehung mit Bettina Zimmermann (49) zurück. "Vielleicht haben die letzten fünf Prozent gefehlt", sagt der Mallorca-Auswanderer. "Sie war und ist eine tolle Frau. Es war leider der falsche Zeitpunkt." Sie seien nicht zu 100 Prozent füreinander geschaffen gewesen. "Sie war eine erfolgreiche Frau, die hat es woanders hingezogen." Groll herrscht zwischen dem Ex-Paar offenbar nicht. Die Begegnungen seien immer "supernett", wenn auch selten, erklärt Friedmann. "Ich bin dankbar, dass ich jemanden so lieben konnte und so geliebt wurde. Es war eine schöne Zeit, aber dann eben vorbei."