Stars Daran scheiterte die Beziehung von Bert Wollersheim und seiner Ginger

Bert Wollersheim - 25.04.2017 Berliner Kriminal Theater - Eventpress Fuhr BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2025, 14:00 Uhr

Der TV-Star und seine Liebste gaben vor kurzem ihre Trennung bekannt. Offenbar hat das Beziehungsaus ziemlich triftige Gründe.

Bert Wollersheim und seine Ginger trennten sich, weil es im Bett nicht klappte.

Die Düsseldorfer Rotlichtikone gab vor kurzem offiziell die kommende Scheidung von der 38-Jährigen bekannt, nachdem die Beziehung der beiden offenbar im verflixten siebten Ehejahr gescheitert war. In ersten Interviews nach der Trennung betonten Bert und Ginger, dass sie weiterhin freundschaftlich verbunden sein werden, die romantische Liebe zwischen ihnen jedoch der Vergangenheit angehört. Grund für den Split war unter anderem der große Altersunterschied zwischen dem 74-jährigen TV-Star und seiner Partnerin. Denn während Ginger Lust auf Abenteuer hat, will Bert mit Mitte Siebzig lieber einen gediegeneren Lebensstil führen. „Ginger wollte mich noch in Wasserparks schleppen. Das war mir zu viel. Und auch für wilden Sex fehlt mir die Luft. Sie ist in der Mitte ihres Lebens und ich möchte sie nicht blockieren“, erklärt er im Gespräch mit ‚Bild‘.

Doch nicht nur ihre unterschiedliche Libido führte zu Konflikten in der Beziehung. Auch beim Thema Haushaltsführung kamen Bert und Ginger einfach nicht auf einen Nenner. „Ich bin kauzig und ordnungsliebend. Das kann ich jetzt sein. Bei Ginger hatte ich die Ordnung aufgegeben und mich irgendwann nicht mehr darüber aufgeregt“, berichtet der einstige Millionär weiter. Dass er sein Vermögen in den Sand gesetzt hat war ebenfalls einer der Gründe für die Trennung – obwohl Ginger auch ohne Kohle auf dem Konto stets zu ihrem Liebsten gehalten hatte. „Ich habe mich von meinem wirtschaftlichen Absturz nie erholt und möchte keine verarmte Witwe zurücklassen“, sagt Bert über seine Entscheidung, zukünftig lieber allein zu bleiben.