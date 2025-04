Stars Tom Hanks‘ Tochter spricht offen ihre turbulente Kindheit und Beziehung zur Mutter

04.04.2025

Die Tochter von Tom Hanks hat offen über ihre turbulente Kindheit und ihre komplexe Beziehung zu ihrer Mutter gesprochen.

Elizabeth Hanks (42), die Tom mit seiner ersten Frau Samantha Lewes hat, veröffentlichte jetzt ‚The 10: A Memoir of Family and the Open Road‘ und nutzt das Buch, um zu verarbeiten, wie die Trennung ihrer Eltern im Jahr 1985 die frühen Jahre von ihr und ihrem Bruder Colin Hanks geprägt hat.

In einem Auszug des Buches, der ‚People‘ vorliegt, schrieb sie: „Ich bin ein Kind aus der ersten (nicht berühmten) Ehe. Meine einzigen Erinnerungen an meine Eltern, die zur gleichen Zeit am selben Ort waren, sind Colins Highschool-Abschluss, dann mein High-School-Abschluss. Ich habe ein Bild von mir, auf dem ich zwischen meinen Eltern stehe. Darauf sitzt die beste Perücke meiner Mutter leicht schief.“

Elizabeth, die sich jetzt E.A. Hanks nennt, wurde in Burbank geboren, hat aber „nur wenige Erinnerungen an die frühen Jahre in Los Angeles“, weil ihre Mutter mit ihr kurz nach der Scheidung ohne Vorwarnung ins sechs Stunden entfernte Sacramento zog. Sie schrieb: „Schließlich wurde eine Scheidungsvereinbarung getroffen, und ich besuchte meinen Vater und meine Stiefmutter (und bald schon meine jüngeren Halbbrüder) an den Wochenenden und im Sommer, aber von 5 bis 14, Jahre voller Verwirrung, Gewalt, Entbehrungen und Liebe, war ich ein Mädchen aus Sacramento.“

Sie erinnerte sich, dass sie in „einem weißen Haus mit Säulen, einem Hinterhof mit Pool und einem Schlafzimmer mit Bildern von Pferden an jeder Wand“ lebte. Im Laufe der Jahre verschlechterte sich die psychische Gesundheit ihrer Mutter jedoch: „Der Hinterhof war so voll von Hundes***, sodass man nicht herumlaufen konnte, das Haus stank nach Rauch. Der Kühlschrank war oft leer oder voll mit abgelaufenen Lebensmitteln, und meine Mutter verbrachte immer mehr Zeit in ihrem großen Himmelbett und brütete in der Bibel.“ Elizabeth beschrieb auch einen Wendepunkt, als „eines Nachts ihre emotionale Gewalt zu körperlicher Gewalt wurde“. Infolge dessen zog sie in der siebten Klasse nach Los Angeles und lebte hauptsächlich bei Tom. Toms Ex Samantha, die mit bürgerlichem Namen Susan Dillingham hieß, starb 2002 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs. Elizabeth war damals 19 Jahre alt. ‚The 10: A Memoir of Family and the Open Road‘ von E.A. Hanks soll am 8. April herauskommen.