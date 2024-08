Nach ihrem Sieg bei "Schlag den Star" Seitenhieb gegen Oliver Pocher: Das macht Amira Aly mit dem Preisgeld

Amira Aly ist um 100.000 Euro reicher. (smi/spot)

SpotOn News | 26.08.2024, 11:13 Uhr

Amira Aly will ihr "Schlag den Star"-Preisgeld in ihr Haus stecken. Sie wolle damit unter anderem die Kinderzimmer finanzieren und "die vielen anderen Rechnungen, die anfallen, wenn du alleinerziehende Mutter bist", erklärt sie der "Bild". Oliver Pochers Reaktion lässt nicht lange auf sich warten.

Amira Aly (31) hat am Samstagabend bei "Schlag den Star" Vanessa Mai (32) besiegt und 100.000 Euro Preisgeld eingestrichen. Anders als viele prominente Sieger der ProSieben-Show wird sie den Gewinn nicht spenden, sondern für sich selbst behalten. Das Geld will sie in das Haus stecken, dass sie für sich und ihre zwei Söhne in Köln baut. Das verriet die Ex-Frau von Komiker Oliver Pocher (46) der "Bild"-Zeitung.

Einen Seitenhieb gegen ihren ehemaligen Gatten kann sie sich dabei offenbar nicht verkneifen. "Entgegen seiner öffentlichen Behauptungen" bezahle er nichts für die beiden gemeinsamen Kinder. Also habe sie das Geld nötig, für die Kinderzimmer im neuen Domizil und "die vielen anderen Rechnungen, die anfallen, wenn du alleinerziehende Mutter bist".

Seit der Trennung vor einem Jahr bezahle Oliver Pocher keinen Unterhalt für die Kinder, legte Amira Aly im Gespräch mit "Bild" nach. Auf Unterhalt für sich selbst habe sie verzichtet. Außerdem soll Oliver Pocher seiner Ex-Frau kein Geld gezahlt haben, damit sie seinen Nachnamen ablegt, was gerüchteweise zu hören gewesen war. Bei "Schlag den Star" trat die Moderatorin erstmals seit der Scheidung Ende Juli 2024 wieder öffentlich unter ihrem Mädchennamen Aly auf.

"Rechnen war noch nie ihre Stärke": Oliver Pocher kontert

Oliver Pocher hat bereits auf Amira Alys Statement in der "Bild"-Zeitung reagiert. "Rechnen war noch nie ihre Stärke", konterte er in einer Instagram-Story. Seine Ex-Frau habe sich demnach in der Vergangenheit schon öfter verrechnet: bei der Zeit etwa, "ab wann man nicht mehr zusammen war, um andere Typen zu daten". Oder bei der Frage, wer wann die Kinder bei sich hatte. Und wie viel Geld man während und nach der Beziehung verdient hat.

Seine eigene Rechnung will Oliver Pocher bald auf der Bühne präsentieren. Im Rahmen der Instagram-Story wirbt er auch für die nächsten Termine seiner Tour "Der Liebeskasper" und droht eine "Abrechnung" an.

Einen Seitenhieb gegen Amira Alys neuen Partner, den Moderator Christian Düren (34), spart er sich ebenfalls nicht. "Wo ist eigentlich Christian" gewesen, schrieb der Comedian. Der 34-Jährige war bei "Schlag den Star" nicht im Studio zu sehen.