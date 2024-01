Stars Selena Gomez: Das ist ihr wichtig!

`Selena Gomez - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2024, 12:17 Uhr

Die Sängerin hat auf Social Media eine wichtige Nachricht für ihre Fans veröffentlicht.

Selena Gomez begeistert ihre Fans mit einem rührenden Social-Media-Post.

Die ‚Only Murders In The Building‘-Darstellerin wünscht sich mehr Selbstliebe und weniger Bodyshaming in unserer Gesellschaft. In einer Instagram-Story veröffentlichte Selena deshalb jetzt ein Foto, das ein Paparazzi vor vielen Jahren von ihr schoss, als sie sich gerade an einem Pool sonnte. Dazu erklärte sie: „Heute wurde mir klar, dass ich niemals wieder so aussehen werde.“ Später postete die Sängerin einen aktuellen Bikini-Schnappschuss von sich, unter den sie schrieb: „Ich bin nicht perfekt, aber ich bin stolz auf mich. Manchmal vergesse ich, dass es okay ist, ich selbst zu sein.“

Der einstige Disney-Channel-Star wird demnächst erneut als Alex Russo in der Neuauflage der Hit-Show ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘ zu sehen sein. Und auch privat läuft es schon länger ziemlich gut für Selena, denn seit 2023 ist sie glücklich mit dem Musikproduzenten Benny Blanco liiert. Ein Bekannter des Paares verriet dazu vor kurzem gegenüber ‚PEOPLE‘: „Sie scheint derzeit total mit sich zufrieden zu sein. Vielleicht ist es Benny, oder einfach ihre derzeitige persönliche und berufliche Situation.“