Stars Selena Gomez: Kein Social Media mehr

Selena Gomez, Taylo r Swift - January 2024 - Golden Globes - Beverly Hilton Hotel - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2024, 17:59 Uhr

Die 31-jährige Sängerin will sich laut eigener Aussage zukünftig auf wichtigere Dinge konzentrieren.

Selena Gomez erteilt den sozialen Netzwerken eine Absage, um sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren.

Die 31-jährige Sängerin hat angekündigt, demnächst nicht mehr auf Instagram, Twitter und Co. aktiv sein zu wollen. In der Vergangenheit gerieten die Social-Media-Aktivitäten der ‚Wolves‘-Interpretin in regelmäßigen Abständen in die Schlagzeilen. Die Kommentarspalten ihrer Beiträge werden außerdem immer wieder von kritischen Stimmen geflutet, die Selenas Verhalten in der Öffentlichkeit genau unter die Lupe nehmen. Zuletzt wurde der Musikerin beispielsweise vorgeworfen, bei den Golden Globes über die Beziehung zwischen Kylie Jenner und Timothée Chalamet gelästert zu haben. Offenbar hat die ehemalige Disney-Darstellerin deshalb jetzt genug vom Online-Leben. In einer Instagram-Story teilte sie mit: „Ich bin für eine Weile offline. Ich konzentriere mich auf das, was wirklich wichtig ist.“

Während der Preisverleihung war ein Gespräch zwischen Selena und Taylor Swift von den Kameras aufgezeichnet worden. Fans spekulierten daraufhin, dass es in der Konversation um die Romanze zwischen Kylie und Timothée ging. Auf Instagram stellte Selena jedoch klar: „Neeeein, ich habe Taylor von zwei Freunden erzählt, die etwas miteinander angefangen haben. Nicht, dass das irgendjemanden etwas angeht.“