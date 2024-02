Disney-Party für Sohn Phoenix Selma Blair und Co.: Viele Stars bei Paris Hiltons Kindergeburtstag

Selma Blair in Neonpink bei der Kinderparty von Paris Hilton. (eee/spot)

01.02.2024

Paris Hilton hat den 1. Geburtstag von Sohn Phoenix nicht nur groß gefeiert, sondern auch mit einer exklusiven Fotoreihe auf Instagram festgehalten. So war die Kinderparty mit Selma Blair und Co.

Neu-Mama Paris Hilton (42) hat den 1. Geburtstag von Sohn Phoenix (1) am Wochenende zu etwas ganz Besonderem gemacht. Die berühmte Hotelerbin veranstaltete in ihrem Luxusgarten eine aufwendige "Unter dem Meer"-Party zum beliebten Disney-Film "Arielle – Die Meerjungfrau", zu der sie auch jede Menge Stars und Sternchen eingeladen hat. Auf Instagram hielt sie die glamouröse Kinderparty nun mit einer Fotoreihe fest.

Diese Stars waren bei Paris Hilton

Auf einem der Bilder sticht vor allem Selma Blair (51) heraus, die in einem knallpinken Minikleid mit Dreiviertelärmeln, Netzstrumpfhose, Sonnenbrille und schwarzem Gehstock zu Hiltons Sause erschien. Sängerin Kelly Osbourne (39), Rumer Willis (35), Tattoo-Künstlerin Kat Von D (41) und *NSYNC-Star Lance Bass (44) kamen ebenfalls mit ihrem Nachwuchs.

Und auch Hilton selbst war getreu dem "Under the sea"-Motto ein Hingucker auf Phoenix' erster Geburtstagsfeier, bei dem es übrigens auch ein Bällebad, einen Streichelzoo und eine aufwendige Torte gab: Sie trug ein bodenlanges, hellblaues Prinzessinnenkleid mit Volants und süßen Puffärmeln. Auf ihrem Kopf prangte ein funkelndes Diadem. "So ein magischer und besonderer Tag mit Freunden und deren Babys um meinen Geburtstagsjungen Phoenix zu feiern", schrieb Hilton zu ihrem Post.

Paris Hilton ist zweifache Mutter

Der kleine Phoenix ist am 16. Januar ein Jahr alt geworden, die Feier folgte am 27. Januar. Mit ihrem Ehemann Carter Reum (42) teilt Paris Hilton neben ihrem Sohn nun auch Tochter London Marilyn, die vor zwei Monaten durch eine Leihmutterschaft zur Welt kam.