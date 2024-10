Premiere ihres Films Hand in Hand: Naomi Watts mit Sohn Sasha auf dem roten Teppich

Naomi Watts mit Sohn Sasha Schreiber auf dem roten Teppich. (ili/spot)

SpotOn News | 04.10.2024, 09:45 Uhr

Schauspielerin Naomi Watts lief Hand in Hand mit ihrem Sohn, Alexander "Sasha" Schreiber, über den Premierenteppich ihres neuen Films "The Friend" in New York City.

Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts (56) erschien in ganz besonderer Begleitung zur Premiere ihres neuen Films "The Friend" am Donnerstag in New York City. Hand in Hand schritt sie mit ihrem Sohn Alexander "Sasha" Pete Schreiber (17) über den roten Teppich. Der 17-jährige Schüler ist so groß geworden, dass er seine berühmte Mutter, die ihre eigene Statur mit schwarzen Lacklederpumps aufpeppte, um eine Kopflänge überragt.

Mutter und Sohn in passenden Outfits

Passend zu seiner Mutter trug der Teenie einen komplett schwarzen Anzug mit einer goldenen Halskette, während Watts in einem semitransparenten Bustierkleid mit voluminösen PVC-Midirock alle Blicke auf sich zog. Dazu kombinierte sie ein Paar schicke Diamantohrringe. Das Haar war bei dem Filmevent in der Alice Tully Hall im Lincoln Center in Manhattan zu ihrem typischen blonden Bob mit Mittelscheitel frisiert. Wie auf weiteren Bildern bei "Mail Online" zu sehen ist, trug die zweifach Oscar-nominierte Künstlerin außerdem einen Smoking-Blazer wie ein Cape über den Schultern und eine Reptilien-Clutch.

Seine imposante Körpergröße verdankt Sasha Schreiber seinem berühmten Vater, Schauspieler Liev Schreiber (57), der 1,91 Meter groß ist. Watts und Schreiber bekamen während ihrer elfjährigen Beziehung, die 2016 einvernehmlich endete, bevor beide ihre jetzigen Ehepartner kennenlernten, auch den heute 15-jährigen Kai Schreiber.

"Du hast ein Herz aus Gold. Ich bin so stolz auf dich. Vor 17 Jahren bist du in die Welt geschossen und hast deine Arme nach dem Himmel ausgestreckt", schwärmte Naomi erst im Juli auf Instagram von ihrem älteren Sohn.

Video News

In "The Friend" kommt Naomi Watts auf den Hund

Naomi Watts hat den Film "The Friend" produziert und spielt auch die Hauptrolle der Schriftstellerin Iris aus Manhattan. Diese erbt eine 150 Pfund schwere Dogge, nachdem deren Herrchen und Iris' bester Freund und Mentor Walter (Bill Murray, 74) gestorben ist. Bei der Filmvorführung strahlte Watts, als sie den Filmhund Bing wiedersah, der in dem 120-minütigen Film sein Schauspieldebüt gab.