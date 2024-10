"Miu Miu"-Show in Paris Nicole Kidmans Tochter Sunday Rose: Laufsteg-Debüt mit 16 Jahren

Sunday Rose Kidman Urban eröffnete in Paris die Fashion Show für "Miu Miu". (the/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 12:34 Uhr

Nicole Kidmans Tochter Sunday Rose wagt den Schritt in die Öffentlichkeit: Am letzten Tag der Pariser Fashion Week gab die 16-Jährige bei der Show von "Miu Miu" ihr Laufsteg-Debüt.

Am letzten Tag der Fashion Week in Paris konnten Modefans einige neue Gesichter auf dem Laufsteg entdecken. Besonders auffällig war in dieser Hinsicht die Show von Miuccia Prada (75) für ihr Label "Miu Miu" mit einem besonderen Opening: Sunday Rose Kidman Urban, die 16-jährige Tochter von Hollywoodstar Nicole Kidman (57) und Musiker Keith Urban (56), gab dort ihr Laufsteg-Debüt. Sie hatte die Ehre, die Modenschau für die Frühjahrs- und Sommerkollektion 2025 zu eröffnen.

Sunday Rose nicht das einzige berühmte Model

Für ein Model ist es eine besondere Auszeichnung, eine Show zu eröffnen oder zu schließen. Den Schluss der "Miu Miu"-Show bildete der Schauspieler Willem Dafoe (69), der erstmals seit 2012 wieder als Model auftrat. "Miu Miu" von Prada-Chefin Miuccia Prada ist dafür bekannt, viele berühmte Persönlichkeiten auf den Laufsteg zu holen. Neben Sunday Rose Kidman Urban und Willem Dafoe liefen auch Stars wie Hilary Swank (50), Alexa Chung (40) und Eliot Sumner (34), die Tochter von Popmusiker Sting (73), über den Catwalk.

In der Front Row saßen ebenfalls viele Prominente, die die neue Kollektion und das Debüt von Sunday Rose bewunderten. Unter den Gästen waren unter anderem die Schauspielerinnen Shailene Woodley (32) und Daisy Ridley (32) sowie Sängerin Camila Cabello (27).

Video News

Nicole Kidman feiert Debüt ihrer Tochter auf Instagram

Allerdings fehlten laut "W Magazine" die berühmten Eltern von Sunday Rose, Nicole Kidman und Keith Urban, im Publikum. Trotz ihrer Abwesenheit scheint sie das Debüt ihrer Tochter sehr stolz zu machen: Nicole Kidman postete später ein Foto des Laufsteg-Debüts ihrer Tochter mit vielen Herzen auf Instagram.

Neben Sunday Rose haben Kidman und Urban noch eine weitere Tochter namens Faith (13). Aus ihrer Ehe mit Tom Cruise hat Nicole Kidman außerdem zwei Adoptivkinder, Bella Cruise (31) und Connor Cruise (29).