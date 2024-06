Roter Teppich in Paris Seltener Auftritt: Keira Knightley kommt mit Ehemann zu Fashion Week

Keira Knightley und James Righton zeigen sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 18:59 Uhr

Die Fashion Week lockt die Crème de la Crème der Prominenten nach Paris. Auch Schauspielerin Keira Knightley kam zur Modewoche - in selten gesehener Begleitung.

Dieser Termin ist offenbar Pflicht im Terminkalender von Keira Knightley (39): Schon mehrfach wurde der Hollywoodstar auf Chanel-Shows in Paris gesichtet. Auch am 25. Juni war die Schauspielerin in der französischen Hauptstadt dabei und legte im Rahmen der Fashion Week einen seltenen Paar-Auftritt hin. Sie kam in Begleitung ihres Ehemannes James Righton (40).

Bilder zeigen die Eheleute beim Fototermin zu der Modenschau im Opernhaus Palais Garnier. In einem eleganten weißen Kleid mit transparentem Oberteil und Rüschenkragen lächelte die "Stolz und Vorurteil"-Darstellerin Arm in Arm mit James Righton in die Kamera. Der Musiker erschien in einem Anzug mit weißem T-Shirt bei dem prestigeträchtigen Event. Später ergänzte er seinen lässigen Look noch durch eine dunkle Sonnenbrille.

Gemeinsame Auftritte sind selten

Keira Knightley und James Righton sind seit rund elf Jahren miteinander verheiratet. 2013 gaben sie sich vor angeblich nur elf Gästen in Südfrankreich ganz romantisch das Jawort. Ihre beiden Kinder Edie (9) und Deliah (4) machten das Liebesglück perfekt. Ihr Privatleben halten die Briten aber strikt aus der Öffentlichkeit heraus, gemeinsame Auftritte sind eine Seltenheit.

Knigthley wurde 2006 als neues Werbegesicht für die Luxusmarke vorgestellt. Auch ihr Hochzeitskleid stammte Berichten zufolge aus dem französischen Modehaus. Es soll angeblich sogar von Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019) höchstpersönlich entworfen worden sein.