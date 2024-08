Beide erfolgreich im Kino Seltener Doppelerfolg: Reynolds und Lively folgen auf Willis und Moore

Ryan Reynolds und Blake Lively (li.) sowie Demi Moore und Bruce Willis teilen eine schöne Gemeinsamkeit. (jom/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 18:22 Uhr

Ryan Reynolds und Blake Lively dominieren derzeit mit ihren jeweiligen Filmen die Kinocharts. Das Ehepaar zieht damit mit Demi Moore und Bruce Willis gleich.

Das Hollywood-Traumpaar Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) lässt derzeit die US-Kinokassen klingeln: Reynolds mit seinem Film "Deadpool & Wolverine", seine Ehefrau mit "It Ends With Us" (deutscher Titel: "Nur noch ein einziges Mal"). Wie das US-Magazin "People" berichtet, stehen die beiden Filme auf Platz eins und zwei der US-Kinocharts.

Nach der Premiere von "It Ends With Us" am 9. August konnte dieser demnach bereits 50 Millionen US-Dollar einspielen. Damit landet er hinter "Deadpool & Wolverine", der an diesem Wochenende 54 Millionen Dollar und seit seinem Kinostart Ende Juli rund 494,3 Millionen Dollar in den USA einbrachte. Dass Filme eines Ehepaars die Charts in dieser Weise dominierten, liegt demnach 34 Jahre zurück.

Bruce Willis und Demi Moore feierten ebenfalls Doppelerfolg

1990 landeten "Stirb Langsam 2" mit Bruce Willis (69) und "Ghost – Nachricht von Sam" mit Demi Moore (61) ganz oben. Der Actionfilm feierte am 3. Juli Premiere, die Fantasy-Thriller-Komödie folgte rund zwei Wochen später. Insgesamt war "Ghost", der auch zwei Oscars abräumte, mit 217,6 Millionen Dollar Einspielergebnis der zweiterfolgreichste Film an den US-Kinokassen im Jahr 1990, während "Stirb Langsam 2" mit 117,5 Millionen Dollar auf dem achten Platz landete.

Bruce Willis und Demi Moore waren von 1987 bis 2000 verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Töchter. Bruce Willis heiratete 2009 seine jetzige Frau Emma Heming-Willis (46). Das Paar hat zwei Kinder. Trotz der Scheidung stehen sich die Ex-Eheleute nach wie vor nahe und kümmern sich um die gemeinsamen Kinder. Blake Lively und Ryan Reynolds sind seit 2012 verheiratet. Die beiden haben vier Kinder.

Blake Livelys neuer Film "Nur noch ein einziges Mal", der auf dem gleichnamigen Roman von Colleen Hoover (44) basiert, startet am 15. August in den deutschen Kinos. Lively hat die Hauptrolle der Lily Bloom inne. Im Marvel-Streifen "Deadpool & Wolverine" kehren Ryan Reynolds als Deadpool und Hugh Jackman (55) als Wolverine zurück.