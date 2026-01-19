Stars Senta Berger nach Sturz operiert

Senta Berger - 02.02.17 - DÃ¼sseldorf - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 14:00 Uhr

Nach einem Sturz musste Senta Berger operiert werden – über ihren Gesundheitszustand informierte ihr Sohn, Regisseur Simon Verhoeven.

Die 84-Jährige wollte am Freitag, dem 16. Januar, gemeinsam mit Friedrich von Thun in der Hamburger Laeiszhalle aus Loriots ‚Szenen einer Ehe‘ lesen. Die Veranstaltung wurde jedoch kurzfristig abgesagt, ebenso ein weiterer geplanter Auftritt am Sonntag in Kiel. In einer offiziellen Mitteilung hieß es, die Absage sei wegen einer plötzlichen Erkrankung eines der beteiligten Künstler erfolgt.

Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ und die ‚Bild‘-Zeitung berichten, passierte der Unfall während eines Soundchecks in Hamburg. Laut ‚Bild‘ zog sich Berger dabei einen Oberschenkelbruch zu und wurde bereits operiert. Ihr Sohn erklärte: „Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist.“ Außerdem betonte er, dass sie eine starke Kämpferin sei und auch diese Situation meistern werde. Zwar habe sich die Familie sehr auf die Premieren und gemeinsamen Auftritte gefreut, doch nun stehe ihre vollständige Genesung an erster Stelle.

Ab dem 29. Januar ist Senta Berger in dem Kinofilm ‚Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke‘ zu sehen, der auf einem Buch von Joachim Meyerhoff basiert und von ihrem Sohn inszeniert wurde. Kürzlich äußerte sich Berger in der ‚Bild am Sonntag‘ auch zu ihrer beruflichen Zukunft. Sie sei dankbar, einen Beruf auszuüben, in dem man nicht automatisch in den Ruhestand geschickt werde, und könne selbst entscheiden, wann Schluss sei.