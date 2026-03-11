Stars Senta Berger spricht über ihren schlimmen Unfall

Senta Berger - 02.02.17 - DÃ¼sseldorf - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin musste sich nach einem Oberschenkelbruch zwei Monate lang auf ihre Gesundheit konzentrieren.

Senta Berger meldet sich nach ihrem schweren Sturz zurück.

Die Schauspielerin zog sich Mitte Januar einen Oberschenkelbruch zu, als sie bei Proben für eine Lesung von der Bühne stürzte. Anschließend wurde sie in einem Hamburger Krankenhaus operiert und musste tagelang auf der Intensivstation behandelt werden. Im Interview mit ‚Bild‘ gab die 84-Jährige nun ein Update zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand.

Rund zwei Monate nach dem Unfall gehe es ihr deutlich besser. „Ich habe mich sehr erholt und hier in der Reha große, erstaunliche Fortschritte gemacht“, erzählte Berger. „Als ich hier aus Hamburg angekommen war, konnte ich nichts, gar nichts. Nicht gehen. Nicht stehen.“

Wie genau es zum Sturz kam, kann die Film-Ikone selbst nicht sagen. Der Unfall werde „ein unlösbares Rätsel“ bleiben. „Ich höre nur noch den Aufprall auf das Parkett vor der ersten Zuschauerreihe. Ich konnte das alles erst gar nicht begreifen“, schilderte sie. Anschließend habe ihr ein Arzt der Ambulanz gesagt: „Sehen Sie mal Ihre Beine an. Das eine ist viel kürzer als das andere. Sie haben einen Oberschenkelbruch.“

Der lange Genesungsprozess erforderte viel Geduld von der gebürtigen Wienerin. Rückblickend ist sie dankbar für ihre disziplinierte Art. „Das kommt immer noch von meinem Ballettunterricht, der hält mich gerade. Und natürlich der Beruf der Schauspielerin“, verriet sie. Bis zu ihrem 85. Geburtstag in zwei Monaten möchte Senta Berger wieder fit genug sein, um tanzen zu können. „Ja, das ist mein Plan. Polka wird es nicht gerade sein, aber ein Walzer wäre schon schön“, erklärte der Star.