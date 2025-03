Musik Megan Moroney will Schwarm Justin Bieber auf ihrem neuen Song

Megan Moroney - June 2024 - 2024 CMA Music Festival - Nissan Stadium - TN - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 18:00 Uhr

Megan Moroney möchte, dass ihr langjähriger Schwarm Justin Bieber auf ihrem Song ‚You for Me‘ zu hören ist.

Die 27-jährige Country-Sängerin schreibt gerade neue Musik und das neue Album wird Moroneys drittes Studioalbum nach ‚Am I Okay?‘ aus dem letzten Jahr sein. Darauf gibt es einen Track, den sie als Duett haben möchte – und sie hat jemanden ganz Bestimmtes im Kopf.

Über ihr neues Material sagte Megan dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Wir haben höllisch viel Arbeit in diese Songs gesteckt. Wir haben bei jedem Vers, bei jedem Wort alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft.“ Über den Track, auf dem Bieber (31) singen soll, sagte sie: „Vielleicht würde er so über [seine Frau] Hailey denken. Ich weiß, dass er das tut.“

Moroney verriet im selben Interview, dass sie den ‚Baby‘-Hitmacher so sehr liebte, dass sie ein maßgeschneidertes T-Shirt anfertigte, als sie ihn live sah. Inspiriert vom Text von Keshas Hit ‚TiK ToK‘ aus dem Jahr 2010 stand darauf: „Dudes are linin‘ up ‚cause they hear we got fever, but we kick ‚em to the curb, unless they look like J Bieber.“ Außerdem sagte Moroney, dass es immer einen Platz für Beyoncé in der Country-Musik und für jeden Künstler geben wird, der „authentisch“ ist. Sie sagte über Beyoncés Schritt in das Genre mit ihrer Grammy-prämierten LP ‚Cowboy Carter‘: „Sie bringt Leute zur Country-Musik, die sonst nie Country-Musik hören würden. Wenn das Storytelling da ist und es sich authentisch anfühlt, dann gibt es Platz für dich. Bring es mit.“