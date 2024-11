Vorbeugung gegen Krebs Serena Williams: Ehemann Alexis Ohanian musste operiert werden

Alexis Ohanian ist seit 2017 mit Tennis-Ikone Serena Williams verheiratet. (paf/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 10:40 Uhr

Große Sorge um Serena Williams' Ehemann: Alexis Ohanian musste sich einer dringenden Operation unterziehen. Ärzte entdeckten bedrohliche Veränderungen an seiner Schilddrüse.

Beunruhigende Nachrichten aus dem Hause Williams-Ohanian: Der Ehemann von Tennis-Legende Serena Williams (43) musste sich einer Operation an der Schilddrüse unterziehen. Wie Alexis Ohanian (41) jetzt in einem emotionalen Instagram-Post enthüllte, wurden bei ihm "in den letzten vier Jahren einige verdächtige Knötchen" entdeckt. Die Ärzte entfernten daraufhin vorsorglich die Hälfte seiner Schilddrüse.

Knötchen hätten sich "sehr wahrscheinlich in Krebs" verwandelt

Der Eingriff hatte einen ernsten Hintergrund: "Die Knötchen wurden immer größer und die letzte Biopsie ergab, dass sie sich sehr wahrscheinlich in Krebs verwandeln würden", erklärte der Tech-Unternehmer zu einem Foto aus dem Krankenhausbett. Aufgrund der Familiengeschichte – seine Mutter verstarb an einem Hirntumor und kämpfte in seinem Alter gegen Brustkrebs – wollte der zweifache Vater "kein Risiko eingehen".

Die Dringlichkeit des Eingriffs wurde an Thanksgiving deutlich: Per Telefon erfuhr Ohanian, dass die entfernte Schilddrüsenhälfte "tatsächlich voller knorriger Knötchen war, die sich sehr wahrscheinlich zu Krebs entwickeln würden". Ein Schock für den 41-Jährigen.

Appell an seine männlichen Follower

Inzwischen ist der Gründer von Reddit auf dem Weg der Besserung. Das Schlimmste seien die ausgefallenen Workouts gewesen, scherzte er. Seinen Alltag als Familienvater kann er bereits wieder genießen – erst diese Woche unternahm er einen Ausflug ins Disney World mit seinen Töchtern Adira (1) und Alexis (7).

Die Erfahrung nutzt Ohanian nun, um andere zu sensibilisieren: "An meine männlichen Mitmenschen: Geht zum Arzt – vor allem, wenn ihr Väter seid", appellierte er an seine Follower. Erst im Juli hatte der Unternehmer eine weitere gesundheitliche Diagnose öffentlich gemacht: Bei einem Check-up wurde bei ihm Lyme-Borreliose festgestellt. Auch diese Erkrankung will er behandeln lassen, obwohl bisher keine Symptome aufgetreten sind.