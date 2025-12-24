Stars Serena Williams ist „unglaublich stolz“ auf ihre Schwester Venus

Bang Showbiz | 24.12.2025, 12:00 Uhr

Serena Williams ist "unglaublich stolz" auf ihre Schwester Venus.

Serena Williams schwärmt davon, wie „unglaublich stolz“ sie auf Venus Williams ist, nachdem ihre Schwester geheiratet hat.

Die 44-jährige ehemalige Profi-Tennisspielerin bezeichnete Venus als ihre „Beschützerin“ und „Lehrerin“, nachdem die 45-Jährige den Schauspieler Andrea Preti (37) das Jawort gab. Serena schrieb auf Instagram: „Die Hüterin meiner Schwester. Venus, wo soll ich überhaupt anfangen? Von den Plätzen im Hinterhof bis zu den größten Bühnen der Welt hast du immer mit Anmut, Stärke und einem Herzen geführt, das größer ist als jede Trophäe. Dir dabei zuzusehen, wie du dieses nächste Kapitel umgeben von Liebe betrittst, fühlte sich an wie ein Sonnenaufgang… ruhig, kraftvoll und voller Hoffnung. Du warst meine eingebaute beste Freundin, meine Beschützerin, meine Lehrerin und meine Erinnerung daran, immer zielgerichtet durchs Leben zu gehen. Dich so glücklich, so geliebt und so strahlend zu sehen… das bedeutet mir alles.“

Serena gab außerdem zu, dass sie „nicht stolzer sein könnte“, an der Seite von Venus bei ihrer Hochzeit zu stehen. Die Feier fand Anfang dieses Monats in Florida statt, nachdem zuvor bereits eine Zeremonie in Andreas Heimatland Italien abgehalten worden war. Sie fügte hinzu: „Auf die Liebe, auf Partnerschaft, auf Lachen und auf ein Leben lang, sich jeden einzelnen Tag füreinander zu entscheiden. Ich könnte nicht stolzer sein, an deiner Seite zu stehen – nicht nur heute, sondern immer.“

Im September erzählte Serena, dass sie Venus bei der Hochzeitsplanung geholfen habe, weil sie jemand sei, der „die Dinge erledigt“. Sie sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Wir sprechen jetzt jeden Tag miteinander, weil so viel los ist. Na ja, anders gesagt: Venus hat so viel zu planen, dass ich die ganze Zeit mit ihr rede. Sie wollte, dass ich ihr bei einigen Kleidern helfe – oder waren es Frisuren? Sie wollte buchstäblich 14 verschiedene Frisuren und fragte: ‚Was meinst du?‘ Also schickte sie mir ihre Optionen, und innerhalb von 30 Minuten hatte ich sie nicht nur durchgesehen, sondern auch in einer PDF-Datei zusammengestellt, welche Frisur bei wem am besten aussah.“