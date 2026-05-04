Stars Jeff Bezos soll bis zu 20 Millionen Dollar für Met Gala 2026 zahlen

Jeff Bezos and Lauren Sanchez - credit Mario Mitsis - LOTR The Rings of Power premiere 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 19:00 Uhr

Jeff Bezos soll bis zu 20 Millionen Dollar gezahlt haben, um die diesjährige Met Gala auszurichten.

Die Met Gala steht erneut in der Kritik, da Jeff Bezos und Lauren Sánchez bei der Veranstaltung prominente Rollen übernehmen.

Damit heizt die Veranstaltung eine Debatte über Reichtum, Einfluss und die sich wandelnde Identität eines der prestigeträchtigsten Fundraising-Events der Modewelt an. Der Amazon-Gründer (62) und seine Frau (56) fungieren als Ehren-Co-Vorsitzende der jährlichen Benefizveranstaltung für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York – gemeinsam mit Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams und der langjährigen Organisatorin Anna Wintour.

Die Gala, die am Montag (4. Mai) stattfindet und zu den prominentesten Events der globalen Modewelt zählt, sammelt Spenden für das Anna Wintour Costume Center und verbindet traditionell Prominenz, Design und Philanthropie. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto ‚Costume Art‘ und findet vor dem Hintergrund einer intensiveren Debatte über die Rolle von Unternehmensvermögen bei der Gestaltung kultureller Institutionen statt – insbesondere angesichts von Bezos’ geschätztem Vermögen von mehr als 230 Milliarden Dollar und seiner fortdauernden Bedeutung als Executive Chairman von Amazon. Der ehemalige ‚Vogue‘-Redakteur William Norwich sagte gegenüber ‚Page Six‘: „Die Bezoses sind derzeit das Sinnbild des amerikanischen Traums in Bezug auf Status, Reichtum und Stil.“ Er fügte hinzu: „Sie zeigen demonstrativen Konsum und sie haben das ‚AWOK‘ – das Anna-Wintour-Okay.“

Die prominente Rolle des Paares hat jedoch bei einigen in der Modebranche Unbehagen ausgelöst. Ein Brancheninsider sagte gegenüber ‚Page Six‘: „Ich bin untröstlich. Es fühlt sich an, als könne man sich in die Gunst von Anna und des Met einkaufen.“

Die Kritik folgt auf eine Phase erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit für die Bezoses, darunter ihre aufsehenerregende Hochzeit in Venedig im Jahr 2025, an der Persönlichkeiten wie Kim Kardashian, Oprah Winfrey und Leonardo DiCaprio teilnahmen. Lauren Bezos erschien zudem vor der Hochzeit auf einem digitalen Cover von ‚Vogue‘ und trug Berichten zufolge Dolce Gabbana – was weithin als Zeichen der Zustimmung von Anna Wintour interpretiert wurde.

Stephanie Winston Wolkoff, eine ehemalige Planerin von ‚Vogue‘-Sonderveranstaltungen, die die Met Gala über mehr als ein Jahrzehnt betreute, sagte gegenüber ‚Page Six‘: „Für mich geht es nicht nur um die Gala, sie spiegelt eine größere Veränderung in der Welt wider, in der wir leben.“ Sie fuhr fort: „Es gab eine Zeit, in der der Zugang zu Räumen wie der Met Gala oder sogar zu den Seiten von ‚Vogue‘ nichts war, das man sich einfach verschaffen konnte – es war etwas, in das man durch Einfluss, Arbeit und Wirkung hineinwuchs. Es hatte ein Prestige, das verdient wirkte, nicht transaktional.“

Anna Wintour, die sich Anfang dieses Jahres aus dem Tagesgeschäft bei ‚Vogue‘ zurückgezogen hat, aber weiterhin als Chief Content Officer von Condé Nast tätig ist, hat Rekord-Spendensummen überwacht – die Gala soll 2024 rund 31 Millionen Dollar eingebracht haben. Laut Insidern, die von ‚Page Six‘ zitiert wurden, soll Wintour Bezos bereits vor bis zu zwei Jahren angesprochen haben, die Veranstaltung zu sponsern, während andere berichten, dass die Gespräche erst nach der Hochzeit des Paares stattfanden. Das Sponsoring – laut ‚Page Six‘ zwischen 10 und 20 Millionen Dollar – unterstreicht die wachsende finanzielle Dimension der Gala sowie den Einfluss extrem wohlhabender Geldgeber.