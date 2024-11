Stars Serena Williams spricht über ein Tabu unter Müttern

Serena Williams - 2024 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 09:00 Uhr

Die Tennis-Ikone gesteht, dass sie ihrem zweiten Baby anfangs nicht die gleichen Gefühle entgegen brachte.

Serena Williams war sich nicht sicher, ob sie ihr zweites Kind so sehr lieben würde wie ihr erstes.

Die Tennis-Legende hat mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian die siebenjährige Olympia und die 15 Monate alte Adira. Nun gesteht die 43-Jährige, dass sie während ihrer zweiten Schwangerschaft unsicher war, welche Gefühle sie ihrem jüngeren Kind entgegen bringen würde.

„Olympia war ein Einzelkind. Sie war unser Star“, erzählt sie im Gespräch mit ‚People‘. „Und ich bin so besessen von Olympia. Selbst als ich schwanger war, dachte ich: ‚Wie kann ich überhaupt jemanden so sehr lieben wie Olympia? Das geht einfach nicht.‘ Es ist so lustig, wie, ich weiß nicht, wie dein Herz größer wird. Ich dachte nur, mein Herz wird größer.“

Die Grand-Slam-Rekordsiegerin plaudert aus, dass ihr Nesthäkchen zur Überraschung der ganzen Familie bereits in die Fußstapfen der Größeren tritt. „Es ist sehr schwer, Olympia nachzueifern, aber ich sage euch was, Adira hat es geschafft und es ist einfach so verrückt. Sie ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute sehen, wie unglaublich sie auf ihre eigene Art ist. Sie ist so besonders und sie ist so zäh“, schwärmt Serena. „Sie ist einfach ein zäher kleiner Keks. Und in dieser Hinsicht erinnert sie mich sehr an mich selbst.“