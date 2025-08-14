Stars Serkan Yavuz: Riesige Vorfreude auf seinen Familienurlaub mit Samira

Serkan Yavuz - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 14:00 Uhr

Serkan Yavuz verriet, dass er sich sehr darauf freue, demnächst einen Familienurlaub mit seiner Ex-Partnerin Samira (31) und ihren zwei gemeinsamen Töchtern Nova und Valea zu machen.

Der 32-jährige Reality-TV-Star und seine Familie planen eine Reise in die Türkei, wo vor allem Nova der Meinung von Serkan nach begeistert von den vielen Wasserrutschen sein würde.

Yavuz erzählte in einem Gespräch in seinem ‚unREAL‘-Podcast: „Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie Nova sich freuen wird, wenn sie die ganzen Wasserrutschen sieht und alles.“ Der Prominente freue sich jedoch nicht nur auf die Wasserrutschen für seine Tochter, sondern auch darauf, Zeit mit seiner ehemaligen Partnerin verbringen zu können. Serkan fügte hinzu: „Ich freue mich vor allem darauf, mit ihr Zeit zu verbringen, wenn wir im Urlaub sind, alles schön ist und man sich ein bisschen fallen lassen kann.“ Der Star machte bereits zuvor kein Geheimnis daraus, dass er das Herz der Mama seiner beiden Kids wieder zurückerobern will. Der Familienvater sprach vor wenigen Wochen darüber, wie sehr er Samira vermissen würde und sagte: „Ich vermisse sie – Samira – so unglaublich.“