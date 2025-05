Stars Serkan Yavuz: So geht es ihm nach der Trennung von Samira

Serkan Yavuz - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2025, 14:00 Uhr

Der Influencer verriet, wie es ihm nach der Trennung von seiner ehemaligen Partnerin gehe.

Serkan Yavuz (32) und seine ehemalige Partnerin Samira Yavuz (31) haben sich Anfang des Jahres getrennt.

Das ehemalige Reality-Traumpaar ist mittlerweile auch räumlich voneinander getrennt, für ihre gemeinsamen Kinder bemühen sie sich darum, weiterhin eine gute Beziehung zueinander zu haben.

Der Influencer sprach im Rahmen seines ‚unREAL‘-Podcasts jetzt darüber, wie es ihm nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin geht. Aktuell gehe es für Serkan in Hinblick auf die Situation offenbar wieder langsam bergauf. Der Prominente erzählte: „Ich bin gut drauf. Das will ich hier auch mal erwähnen. Ich bin nicht tagtäglich ein Wrack.“ Das Ehe-Aus sei dennoch weiterhin ein großes Thema, seine Noch-Ehefrau möchte der zweifache Vater wohl noch nicht aufgeben. Serkan betonte, dass er für Samira „so viel empfinden“ würde, dass er es gar nicht in Worte fassen könne: „All das ist nicht aus mangelnder Liebe passiert. Ganz im Gegenteil, auch wenn es dumm klingt: Ich empfinde für diese Frau so viel, das kann man gar nicht in Worte fassen. Die Angst, Samira zu verlieren, die ich über alles auf dieser Welt liebe, hat Ängste in mir ausgelöst, die ich nie ausgesprochen habe.“